Ponad stuletnia kamienica na Nowej Pradze wpisana do rejestru zabytków [ZOBACZ]

Kamienica przy Stalowej na warszawskiej Nowej Pradze została wpisana do rejestru zabytków. To najstarszych przykładów zabudowy ulicy, o zachowanym w znacznym stopniu wystroju architektonicznym. Budynek powstał w 1900 roku, a 10 lat później rozbudowano go o dwie 6-kondygnacyjne osi od strony zachodniej. Kamienica przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń.