Projekt nowej siedziby Sinfonii Varsovii z nagrodą Real Estate Impactor Miłosz Kuter 24.06.2024 10:41 Projekt nowej siedziby Sinfonii Varsovii otrzymał nagrodę Real Estate Impactor, która jest przyznawana za kluczowe projekty i przedsięwzięcia na rynku nieruchomości. Budowa sali koncertowej została podzielona na dwa etapy. Dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia poinformował na antenie RDC, że pierwszy etap, ma się zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

Nagroda dla projektu centrum muzycznego Sinfonii Varsovii (autor: Sinfonia Varsovia Centrum – projekt / Atelier Thomas Pucher)

Projekt Sinfonia Varsovia Centrum otrzymał nagrodę Real Estate Impactor, wyróżniającą kluczowe projekty i przedsięwzięcia na rynku nieruchomości. Wspólna inicjatywa władz m.st. Warszawy i Sinfonii Varsovii doceniona została w kategorii „Obiekt wnoszący nową wartość”.

Projekt Sinfonia Varsovia Centrum, przy Grochowskiej 272 zakłada utworzenie supernowoczesnej sali koncertowej na blisko 1900 osób.

Posłuchaj rozmowy | Janusz Marynowski - dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia

Dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski informuje, że prace podzielone są na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

— Ten pierwszy etap trwa już od kilku miesięcy, w związku z tym te dwa budynki przy Grochowskiej, plus ten główny budynek, który jest nieco w głębi, są teraz remontowane niezwykle gruntownie. Te budynki zostaną oddane do użytku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w przyszłym roku we wrześniu. I w tych trzech budynkach uzyskamy dwie małe sale koncertowe, dużą restaurację, oddzielne miejsce, gdzie będzie można napić się kawy, zjeść sałatkę i kupić bilet — mówi Marynowski.

Budowa nowej siedziby Sinfonii Varsovii jest warta blisko 120 mln zł.

Docelowo w budynkach znajdą się m.in. przestrzenie edukacyjne i dwie małe sale koncertowe. W przyszłości będą się tam odbywać koncerty kameralne i działania edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych.

Przy ul. Grochowskiej powstaną także kawiarnia, restauracja i księgarnia muzyczna. Dotychczas budynki te pełniły przede wszystkim funkcje gospodarcze.

Real Estate Impactor — co to za konkurs?

Real Estate Impactor jest organizowany przez „Rzeczpospolitą” od 2017 r. Dziennikarze systematycznie analizują wszystkie segmenty rynku nieruchomości i raz do roku z tej puli wyróżniają kluczowe projekty i przedsięwzięcia.

W tym roku doceniono budynki użyteczności publicznej i biurowce uwzględniające rozwiązania i trendy zrównoważonego rozwoju.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: „Ikona”, „Wizja”, „Obiekt wnoszący nową wartość”, „Inicjatywa wnosząca nową jakość” i „Imponujące projektowanie”.

Kto jeszcze otrzymał nagrody?

W pozostałych kategoriach nagrody otrzymał:

budynek Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej projektu pracowni WXCA (ikona),

ogólnopolska platforma akademikowa tworzona przez Echo Investment i Griffin Capital Partners (wizja),

projekt pierwszego drewnianego biurowca Poleczki Park w Warszawie pracowni Ambient (inicjatywa wnosząca nową jakość),

biurowiec Vice w Warszawie budowany przez Ghelamco,

projektowany przez PIG Architekci przy ul. Towarowej (imponujące projektowanie).

