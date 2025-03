Rekordowa liczba zgłoszeń do Konkursu Chopinowskiego

Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener poinformował we wtorek, że do XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina napłynęły rekordowe 642 zgłoszenia z 54 krajów. Dodał, że komisja kwalifikacyjna dopuściła do eliminacji 171 pianistów z 28 krajów.