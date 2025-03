Krystyna Grochowska z Alibabek spocznie w Warszawie. Jest data pogrzebu RDC 15.03.2025 13:22 Pożegnanie zmarłej wokalistki zespołu Alibabki, Krystyny Grochowskiej, odbędzie się 18 marca o godz. 10.40 w kościele na Cmentarzu Bródnowskim – poinformowano w piątek na stronie Związku Artystów Scen Polskich (ZASP).

Krystyna Grochowska (autor: Alibabki fanpage/FB)

We wtorek o godz. 10.40 odbędzie się pogrzeb Krystyny Grochowskiej z zespołu Alibabki. Wokalistka zmarła w nocy z 10 na 11 marca, w wieku 83 lat. Z grupą była związana od 1964 r., a od 1980 r. należała do Sekcji Repartycyjnej Filmu, Serialu i Teatru Telewizji ZASP. W 2021 r. została przyjęta do grona Członków Zasłużonych.

Krystyna Grochowska – biogram

Krystyna Grochowska urodziła się w 1942 r. Z grupą wokalną była związania od początku jej istnienia, czyli od 1963 r. Zespół powstał z inicjatywy Zbigniewa Ciechana i Jana Rysińskiego.

Debiutancki występ odbył się w styczniu 1964 r. na I Krajowym Sympozjum Piosenki Harcerskiej w Przemyślu w składzie: Anna Dębicka, Krystyna Grochowska, Anna Łytko, Wanda Orlańska, Alina Puk oraz Sylwia Rajchert. Na początku Alibabki wykonywały głównie harcerskie utwory, a w kolejnych latach poszerzyły swój repertuar o własne kompozycje.

Zespół współpracował również z innymi wykonawcami m.in. Anną Jantar, Ireną Jarocką, Czesławem Niemenem, Budką Suflera, Marylą Rodowicz, Markiem Grechutą, Wojciechem Młynarskim i grupą Skaldowie. Alibabki wielokrotnie występowały na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz na festiwalu w Sopocie.

Do najbardziej popularnych utworów grupy należą: „Kwiat jednej nocy”, „Dom w malwy malowany” i „Kapitańskie tango”. Zespół istniał do końca lat 80.

