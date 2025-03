Kirszenbaum jak „Wyspiański na mefedronie”. Folkowy duet w RDC Cyryl Skiba 14.03.2025 19:24 Mroczne i niespokojne światy krakowskiego zespołu Kirszenbaum. To wspólne przedsięwzięcie Kacpra Szpyrki (księgarza i skrzypka) oraz Jakuba Wiśniewskiego (gitarzysty i tekściarza). Obaj prowadzą aktywną działalność literacką. Artyści mają na koncie trzy albumy studyjne, z których najnowszy, „Rave macabre”, ukazał się pod koniec zeszłego roku. Opowiedzieli o nim w Polskim Radiu RDC.

Kirszenbaum (autor: RDC)

Aktywny od roku 2017 duet zagrał niemal 200 koncertów, od Słowacji po Japonię, występując na scenach takich imprez jak Pol’and’Rock, niemiecki Fusion Festival czy legendarne Glastonbury Festival.

Polak potrafi | Kirszenbaum | Posłuchaj rozmowy →

W rozmowie z Cezarym Polakiem w Polskim Radiu RDC odnieśli się do pytania o dużą rozpiętość wiekową ich publiczności na koncertach – od osób bardzo młodych, po bardzo dojrzałych.

Przyznali, że publiczność przyciąga ich autentyczność.

– To jest coś, co mogą poczuć tu i teraz, że mamy instrumenty akustyczne, które jakoś tam przetwarzamy, ale że to wszystko jest takie nieprofesjonalne w pewnym sensie, nie do końca równe. Jesteśmy tylko we dwójkę, każdy z nas robi po pięć rzeczy naraz i wszystko jest takie żywiołowe, pływa w tempie. Mam wrażenie, że ludzi pociąga trochę taka nieprzewidywalność, czyli w pewnym sensie jakiś rock'n'roll tego – opowiadał Jakub Wiśniewski.

Sami o sobie mówią, że są jak „Wyspiański na mefedronie”. Ożywiają postfolkowe zgliszcza, wyznaczają im świeże kierunki i wrzucają prosto na loopery, ze słowiańskim przytupem zderzając późnego Toma Waitsa z Faulknerem, Norwida z korridą, a wczesną Rihannę z żółtym teletubisiem – piszą artyści.

Nakładem Karrot Kommando wydali trzy płyty: zarejestrowaną we współpracy z Radiowym Centrum Kultury Ludowej „Stypę komedianta” (2019), „Się” (2021) oraz „Rave macabre” (2024), promowaną teraz trasą koncertową.

