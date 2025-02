„Odszedł artysta nietuzinkowy”. Wojciech Trzciński spoczął na Powązkach Wojskowych RDC 17.02.2025 15:29 Dziś odbyły się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Trzcińskiego. Kompozytor został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Twórca spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Wojciech Trzciński został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej”. W poniedziałek odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego kompozytora.

– Wojciech był przyjacielem sztuki i twórców. Całe swoje życie poświęcił sztuce i drugiemu człowiekowi, a jeśli zobaczył w nim talent, był wierny do końca – powiedział duszpasterz środowisk twórczych ks. Andrzej Luter podczas mszy pogrzebowej muzyka i kompozytora Wojciech Trzcińskiego.

– Jego słynny musical, a raczej rockowe oratorium „Kolęda Nocka” z poetyckimi tekstami Ernesta Brylla stało się legendą. Dobrze oddawało nastrój polskiego społeczeństwa w 1980 r. Wstrząsający „Psalm stojących w kolejce” śpiewany przez Krystynę Prońko oddawał nastrój społeczeństwa zmęczonego trudami codziennego życia, a jednocześnie społeczeństwa zbuntowanego – wskazał.

„Odszedł artysta nietuzinkowy”

– Otaczamy dziś Wojciecha religijnym szacunkiem, bo istnieje silna więź pomiędzy przyjaźnią, sacrum i śmiercią. Jesteśmy zjednoczeni z jego osobą, a wierność prawdziwych przyjaciół trwa poza granicą śmierci – wskazał duchowny w homilii podczas mszy pogrzebowej w stołecznym kościele Środowisk Twórczych św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta.

Ks. Luter podkreślił, że ostatnie miesiące życia kompozytora „naznaczone były cierpieniem”.

„Z ogromnym smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Wojciech Trzcińskiego. Odszedł artysta nietuzinkowy, oddany pasji tworzenia. W swojej pracy łączył ogromny talent muzyczny, wizję kreatora i zdolności organizacyjne. Zapamiętamy go jako kompozytora, który odcisnął swoje piętno na polskiej muzyce współczesnej. W swoim repertuarze nie unikał trudnych inspiracji. Podchodził jednak do nich w sposób szczególny – z wyczuciem i finezją” – napisała w liście marszałek Senatu RP, Małgorzata Kidawa-Błońska odczytaną przez Izabelę Morawską, Dyrektorkę Centrum Informacyjnego Senatu.

W imieniu prezydenta odznaczenie rodzinie kompozytora przekazał podczas poniedziałkowych uroczystości pogrzebowych w Warszawie doradca społeczny Prezydenta RP, Tadeusz Deszkiewicz.

Jak podkreślił, żegna artystę w imieniu prezydenta, ale także własnym. – Znaliśmy się pół wieku (...) Zapamiętałem Wojtka jako człowieka niezwykle ciepłego, dobrego, człowieka o ogromnym poczuciu humoru i człowieka, z którym można rozmawiać o wszystkim – powiedział. – To był naprawdę wielki twórca (...) Żegnamy cię Wojtku, ale pozostawiłeś po sobie opus magnum. Twoja muzyka jest czymś, co pozostanie na zawsze – wyjaśnił.

„Zostawił niezatarty ślad w polskiej kulturze”

Podczas uroczystości pogrzebowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska podkreśliła, że Trzciński jest jedną z wielkich postaci polskiej kultury muzycznej. – Jego twórczość kształtowała muzyczny pejzaż naszego kraju i stała się nierozerwalnym elementem tożsamości naszej, naszych ojców, ale także i naszych dzieci, kolejnych pokoleń słuchaczy – dodała.

Przypomniała również, że dorobek Trzcińskiego obejmuje niezliczone kompozycje, które zdobyły uznanie w kraju, ale także poza granicami. – Współpracował z najwybitniejszymi artystami. Najwybitniejszy artyści mieli ten honor, aby z nim pracować – powiedziała. Jak zaznaczył, muzyka Trzcińskiego zachwycała i inspirowała.

Szefowa MKiDN podkreśliła, że artysta zostawił niezatarty ślad w polskiej kulturze. Przypomniała, że Trzciński był również promotorem i mecenasem sztuki, wspierał młodych twórców oraz rozwój polskiej sceny muzycznej.

– To nie tylko wielki kompozytor, ale również człowiek o niezwykłej charyzmie, szlachetności i serdeczności. Dla wielu z nas był mentorem, przyjacielem i inspiracją. Jego wiedza, erudycja i gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem czyniły go postacią wyjątkową – powiedziała.

Wróblewska wskazała, że polska kultura poniosła wielką stratę. – Choć nie ma go już wśród nas, jego muzyka będzie brzmieć, a pamięć o nim pozostanie żywa w sercach tych wszystkich, którzy go znali, cenili, podziwiali – powiedziała.

Prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Miłosz Bembinow odznaczył Trzcińskiego pośmiertnie Medalem Stulecia ZAIKS-u.

Wojciech Trzciński – biogram

Wojciech Stanisław Trzciński urodził się 22 lipca 1949 r. w Warszawie. Był kompozytorem muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej, aranżerem, pianistą, dyrygentem i producentem muzycznym. Piosenki Trzcińskiego wykonywali tacy artyści jak m.in. Anna Jantar, Krystyna Prońko, Zdzisława Sośnicka, grupa Alibabki, Halina Frąckowiak i Krzysztof Krawczyk.

Artysta skomponował m.in. oratorium „Kolęda Nocka”, baśń muzyczną „Królowa śniegu”, muzykę do spektakli teatralnych i filmów, do takich obrazów jak m.in. „Krzyk” (reż. Barbara Sass), „Kobieta i kobieta” (reż. Ryszard Bugajski, Janusz Dymek) i „Halo, Szpicbródka” (reż. Janusz Rzeszewski, Mieczysław Jahoda).

W latach 1993–1995 był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Gdyni. W latach 1994–1996 pełnił funkcję Dyrektora Muzycznego I Programu Polskiego Radia. Był jednym z pomysłodawców nagrody polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyki”.

19 grudnia 2024 r. został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie wręczyła artyście ministra kultury Hanna Wróblewska.

Wojciech S. Trzciński zmarł 1 lutego 2025 r. Spoczął w poniedziałek na cmentarzu Powązki Wojskowe.

