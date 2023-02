Co z budową linii tramwajowej do Wilanowa? Część robót opóźniona Mariusz Niedźwiecki 06.02.2023 07:23 Ciepłociąg komplikuje budowę tramwaju do Wilanowa. Konieczność przeprojektowania go w ciągu Sobieskiego, Belwederskiej i Spacerowej opóźniła część robót. Tak główny wykonawca - firma Budimex - tłumaczy małą liczbę robotników i maszyn na placu budowy, o czym wielokrotnie na naszej antenie alarmowali mieszkańcy.

Co z budową linii tramwajowej do Wilanowa? Cześć robót opóźniona (autor: Tramwaje Warszawskie)

Teraz prace mają przyspieszyć. Od 11 lutego kolejne zmiany, roboty przesuną się w stronę Wilanowa.

- Większe utrudnienia dla kierowców skończą się latem - zapewnia rzecznik Budimexu Michał Wrzosek. - Prace już na ulicy Puławskiej zostaną zakończone w okresie wakacji letnich. Tam już zostanie przywrócony normalny ruch samochodów i będzie funkcjonował tramwaj. Również już będzie udrożniona w tym czasie ulica Spacerowa. Więc w tej części prace zostaną zrealizowane - tłumaczy.





Mimo wolniejszego tempa i konieczności przeprojektowania ciepłociągu, termin zakończenia prac - na razie - nie ulega zmianie.

- Oczywiście biorąc pod uwagę, że kontrakt i budowa trwa i jest jeszcze na dosyć wczesnym etapie, to mogą oczywiście wystąpić czynniki, które będą wpływały na to, że ten termin może w jakiś sposób się zmienić. Natomiast na ten moment my podtrzymujemy ten termin - mówi Wrzosek.





Tramwaj do Wilanowa pojedzie od pl. Unii Lubelskiej w dół Spacerową, dalej Belwederską, Sobieskiego i Aleją Rzeczypospolitej do Miasteczka Wilanów. Po drodze będą odnogi: w ulicę Gagarina do Czerniakowskiej i w Bonifacego do pętli na Stegnach, o czym ratusz poinformował w zeszłym tygodniu.

