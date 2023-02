Budowa linii tramwajowej na Gagarina postępuje. Na placu budowy pojawiły się pierwsze tory Przemysław Paczkowski 03.02.2023 07:08 Są pierwsze efekty prac budowlanych na ulicy Gagarina na warszawskim Mokotowie. W tym miejscu trwa budowa kolektora ściekowego oraz części nowej linii tramwajowej do Wilanowa. Na terenie prac budowlanych na montaż czekają już tory.

6 Budowa linii tramwajowej na Gagarina (autor: RDC)

- Prace na Gagarina są zaawansowane - mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz. - Wykonawca przygotowuje się teraz do budowania torów. Jest już podbudowa, ekipy robią pierwsze przymiarki do betonowania samej konstrukcji torów, ale z samym betonowaniem trzeba poczekać na lepszą pogodę - wyjaśnia.

Na Gagarina powstanie ponad 1 km torowiska. Będzie to odnoga linii do Wilanowa.

Prace mają potrwać do końca 2023 roku.

Utrudnienia w związku z budową linii do Wilanowa

Od 11 lutego w rejonie budowy linii tramwajowej kierowców czekają duże zmiany komunikacyjne. To w związku z wydłużeniem odcinka robót. Jest to związane z przebudową wielu instalacji umieszczonych pod ziemią wzdłuż powstającej linii tramwajowej.

Docelowo wykonawca robót, Budimex, planuje pracować na całym zamkniętym odcinku ulicy Jana III Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej między ul. van Beethovena a Branickiego. W pierwszej kolejności rozpocznie się przebudowa wodociągu i odwodnienia, a następnie ruszą przygotowania do przebudowy ciepłociągów. Będzie się to wiązało z wykonaniem głębokich wykopów i ich zabezpieczeniem. Kolejne prace to przebudowa instalacji elektrycznych.

Wszystkie zostały rozplanowane do przełomu kwietnia i maja.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/AA