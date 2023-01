Tramwaj pojedzie na Stegny. Podróż do centrum potrwa 20 minut 27.01.2023 15:14 Już w 2024 roku mieszkańcy Stegien dojadą tramwajem do centrum Warszawy. Podróż potrwa zaledwie 20 minut. Tory na ul. Św. Bonifacego będą przykryte rozchodnikiem, a przy trasie zostanie zasadzonych łącznie 40 drzew, 1188 krzewów oraz 355 innych roślin. Prace budowlane rozpoczną się pod koniec tego roku.

Tramwaj pojedzie na Stegny (autor: Tramwaje Warszawskie)

Warszawa skorzystała z prawa opcji i zleciła budowę trasy tramwajowej na Stegny wzdłuż ul. Bonifacego. Prawo do takiej decyzji było zagwarantowane w umowie na budowę tramwaju do Wilanowa.

– To dobra informacja dla mieszkańców Stegien – ul. Św. Bonifacego niedługo pojadą tramwaje. Po zielonym torowisku. Korzystamy z opcji budowy odnogi tramwaju do Wilanowa. Prace budowlane na tym odcinku rozpoczniemy pod koniec 2023 r., a pierwszy tramwaj przejedzie nim rok później – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jaki będzie tramwaj na Stegny?

Tory tramwajowe wzdłuż ul. Św. Bonifacego połączą się z powstającą trasą do Wilanowa. Tramwaje będą mogły skręcać w kierunku centrum i w kierunku Wilanowa. Długość trasy wyniesie około 800 metrów, a trasa będzie zakończona wspólną pętlą tramwajowo-autobusową przy szkole podstawowej im. Raoula Wallenberga. Powstanie wygodne miejsce do przesiadek – stanowiska dla autobusów będą tuż obok peronów tramwajowych. Tory znajdą się na środku ul. Św. Bonifacego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji, jak dotąd, po jednym pasie i dwie zawrotki – na wysokości ul. Batumi i przy pętli.

Zielone tory

Tory tramwajowe na ul. Św. Bonifacego będą na całej długości przykryte rozchodnikiem. To zielona przez cały rok roślina jest stosowana przez tramwajarzy na kolejnych odcinkach torów w Warszawie. Wycisza hałas powodowany przez tramwaje, magazynuje wodę i jest estetyczna.

Terminy i koszty

Prace budowlane rozpoczną się pod koniec tego roku, a pierwszy tramwaj przejedzie pod koniec 2024 roku. Tory tramwajowe wzdłuż ul. Św. Bonifacego połączą się powstającą trasą tramwaju do Wilanowa.

Koszt budowy wyniesie 56 mln zł. Wykonawcą będzie Budimex S.A. który odpowiada za budowę tramwaju do Wilanowa.

