Od dziś utrudnienia na Tamce [SPRAWDŹ] RDC 27.01.2023 08:38 W piątek 27 stycznia, u zbiegu Tamki i Kopernika wodociągowcy rozpoczną awaryjną naprawę systemu kanalizacyjnego. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – w stronę Kruczkowskiego, a autobusy zmienią trasy - poinformował stołeczny ratusz.

Utrudnienia na Tamce (autor: Bedipoz/Wikimedia Commons)

Od piątku kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia na Tamce. Ok. godz. 16 wodociągowcy zamkną około 50-metrowy fragment ul. Tamka od ronda u zbiegu z ul. Kopernika w stronę mostu Świętokrzyskiego. Na ulicy zostanie wprowadzony ruch w jedną stronę – w dół, do ul. Kruczkowskiego. „Od strony ul. Kruczkowskiego zapewniona zostanie wyłącznie możliwość dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Tamka, ale bez możliwości wjazdu w ul. Kopernika” - przekazał ratusz.

Objazd poprowadzony zostanie ul. Książęcą jadąc do Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Dojazd do posesji w rejonie prac zostanie zapewniony ul. Topiel i Oboźną.

Prace zakończą się w poniedziałek, 30 stycznia, o godz. 6.

Autobusy na objazdach

W tym czasie na trasy objazdowe zostaną skierowane linie 106, N14 oraz N64.

W piątek, 27 stycznia i poniedziałek, 30 stycznia, autobusy linii 106 będą kursować objazdem ul. Nowy Świat, Książęcą i Kruczkowskiego. Natomiast w sobotę i niedzielę, 28 i 29 stycznia, autobusy tej linii nie dojadą do Mariensztatu. Z Nowego Światu skręcą w Świętokrzyską i pojadą znów w stronę Młynowa. Linie nocne N14 i N64 w kierunku Olesina i Marcelina ominą utrudnienia Marszałkowską i Trasą W-Z. W kierunku Dworca Centralnego będą kursowały al. "Solidarności" przez pl. Bankowy i ul. Marszałkowską.

Dodatkowo w niedzielę, w związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trasy objazdowe ww. linii ulegną czasowym zmianom.

