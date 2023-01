Utrudnienia w rejonie placu Bankowego w związku z finałem WOŚP RDC 26.01.2023 13:16 Od dziś duże utrudnienia w okolicach placu Bankowego. To w związku z niedzielnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Koło stołecznego ratusza stoi już namiot ze sceną i nie ma już mowy o zaparkowaniu. To jednak nie jedyne zmiany.

Utrudnienia w rejonie placu Bankowego w związku z finałem WOŚP (autor: UM Warszawa)

Zamknięte zostało już skrzyżowanie u zbiegu Elektoralnej i Przechodniej. Wówczas zakaz parkowania zostanie wprowadzony także na miejscach postojowych wyznaczonych od tego skrzyżowania do ul. Orlej. Na tym odcinku będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Ul. Przechodnia będzie kończyć się ślepo. Ruch w tym miejscu wróci we wtorek 31 stycznia.

Zmiany w związku z koncertami

W niedzielę 29 stycznia na finałowej scenie przez cały dzień występować będą artyści, a o godz. 20.00 odbędzie się tradycyjny pokaz świetlno-pirotechniczny „Światełko do nieba”. By zabezpieczyć teren imprezy, o poranku rozpocznie się m.in. montaż barierek. Od godz. 7.00 do poniedziałku, 30 stycznia, do godz. 3.00 pl. Bankowy i ul. Marszałkowska będą zamknięte dla ruchu – na odcinku od al. „Solidarności” do ul. Królewskiej. Kierowcy będą kierowani na objazd ulicami: al. „Solidarności”, al. Jana Pawła II, ul. Grzybowską.

Kierowcy jadący ul. Andersa w stronę centrum będą musieli skręcić w lewo, w kierunku Trasy W-Z lub w prawo, w stronę al. Jana Pawła II. Z drugiej strony, jadący ul. Marszałkowską, będą mogli wjechać w ul. Grzybowską lub Królewską.

Dalej, do zawrotki przed samym placem, dojadą wyłącznie autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmienią się trasy linii przejeżdżających przez pl. Bankowy. Ulica Senatorska będzie zamknięta na odcinku od pl. Teatralnego na do Marszałkowskiej – na pl. Teatralnym kierowcy będą musieli skręcić w ul. Wierzbową lub Bielańską. Możliwy będzie wyjazd z pl. Żelaznej Bramy w kierunku centrum.

Bieg „Policz się z cukrzycą”

29 stycznia o godz. 11.45 rozpocznie się rozgrzewka, a o godz. 12.15 z pl. Bankowego wystartuje Warszawski Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”. Zawodnicy, jak co roku, zmierzą się z dystansem pięciu kilometrów. Trasa została wytyczona ulicami: Senatorską, Wierzbową, pl. Piłsudskiego, Królewską, Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy, Podwale, Nowomiejską, Freta, Długą, Miodową, Senatorską, Moliera, Focha, Wierzbową, Senatorską do mety na pl. Bankowym.

W trakcie zmagań drogi, którymi poruszać się będą biegacze, zostaną wyłączone z ruchu samochodów. Nie będzie można także przejechać w ciągu ulic poprzecznych. Ostatni uczestnik biegu powinien zakończyć rywalizację ok. godz. 13.25.

