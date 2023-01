Sąd zgodził się na alkohol na bulwarach wiślanych RDC 25.01.2023 15:38 Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację prezydentowi Warszawy i dopuścił spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych. Uznał, że uchwała Rady m.st. Warszawy nie naruszyła art. 14 ust 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Bulwary wiślane (autor: UM Warszawa)

Uchwała Rady Warszawy pozwalająca na alkohol została wcześniej zaskarżona i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jej nieważność. Teraz NSA oddalił skargę i uznał, że spożywanie alkoholu na bulwarach pozostaje – zgodnie z uchwałą Rady Warszawy sprzed pięciu lat – dozwolone.

- Bulwary wiślane mają służyć mieszkankom i mieszkańcom do relaksu i wypoczynku. Rada Warszawy dopuściła wyjątkowo w tym miejscu „piwo pod chmurką” i nie przeciwstawiamy się kulturalnemu spożywaniu alkoholu. Porządku na tym obszarze, jak i w całym mieście pilnują i będą pilnować odpowiednie służby. Ufam, że będzie się udawało pogodzić potrzeby gości spędzających czas nad Wisłą z potrzebami mieszkańców i mieszkanek okolicy – wyjaśnia dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim Ratuszu Karolina Zdrodowska.

Zaskarżenie

W 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła dwie oddzielne uchwały dopuszczające spożywanie alkoholu nad Wisłą. Jedna dotyczyła bulwarów wiślanych, druga – plaży Poniatówka.

9 lutego 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargi na uchwałę rady dotyczącą właśnie bulwarów. Uznał uchwałę Rady Warszawy dopuszczającą spożywanie alkoholu za nieważną.

Z tym wyrokiem z kolei nie zgodził się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i w kwietniu ubiegłego roku wniósł skargę kasacyjną do NSA. Wstrzymało to decyzję sądu wojewódzkiego – aż do środowego rozstrzygnięcia.

