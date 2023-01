Wrotkowisko na Woli zostanie wyremontowane Mariusz Niedźwiecki 23.01.2023 12:37 Wrotkowisko na Woli do remontu – popularny wśród mieszkańców Warszawy obiekt w Parku Szymańskiego jest już w złym stanie technicznym.

Remont wrotkowiska na Woli (autor: Wrotkowisko Szymański)

– Tor dla rolkarzy i wrotkarzy zlokalizowany jest we wschodniej części parku imienia Edwarda Szymańskiego. To jedyny taki obiekt w okolicy, chętnie więc korzystają z niego mieszkańcy w każdym wieku. Organizowane są tu zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży, a tor, w szczególności między wiosną a jesienią, jest bardzo intensywnie użytkowany. To niestety przekłada się na jego nienajlepszy stan – mówi burmistrz dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski.

W tym roku miasto wymieni nawierzchnię i ogrodzenie obiektu. To projekt z budżetu obywatelskiego.

