Budowa linii tramwajowej do Wilanowa i nowe utrudnienia na Sobieskiego [MAPY] Adam Abramiuk 15.02.2023 12:28 Kolejne utrudnienia w związku z budową tramwaju do Wilanowa. Dziś w nocy zamknięty zostanie kolejny fragment ulicy Sobieskiego na Mokotowie – chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek między al. Witosa i al. Wilanowską.

6 Tramwaj do Wilanowa i kolejne utrudnienia (autor: Tramwaje Warszawskie)

W związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa w nocy zamknięta zostanie zachodnia jezdnia ul. Sobieskiego. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał na jednym pasie na wschodniej nitce. Będzie też funkcjonował buspas.

– Wykonawca musi jeszcze przed wakacjami wykonać przebudowę sieci – tłumaczy rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. – Są to wodociągi, gazociągi, trzeba też wbudować zasilanie dla tramwaju. Są to instalacje elektryczne, teletechniczne, dwa rodzaje kanalizacji: deszczowa i ogólna sanitarna. To wszystko z wykonawcą firmą Budimex musimy wykonać w ciągu najbliższych miesięcy – mówi.

Budowa tramwaju do Wilanowa obejmie już blisko pięć kilometrów trasy.

Termin zakończenia tych utrudnień pozostaje nieznany – wstępnie podawany jest koniec roku.

Tramwaj do Wilanowa pojedzie od pl. Unii Lubelskiej w dół Spacerową, dalej Belwederską, Sobieskiego i Aleją Rzeczypospolitej do Miasteczka Wilanów. Po drodze będą odnogi: w ulicę Gagarina do Czerniakowskiej i w Bonifacego do pętli na Stegnach.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA