60-letnie topole wycięte przez budowę tramwaju do Wilanowa RDC 10.01.2023 07:50 Kilkanaście 60-letnich topól wycięli budowniczy linii tramwajowej do Wilanowa. Wykonawca usunął drzewa wzdłuż ul. Sobieskiego, przy ul. Idzikowskiego.

Drzewa wycięte przez budowę tramwaju do Wilanowa (autor: Tramwaje Warszawskie)

Choć prace na Sobieskiego związane z budową linii do Wilanowa jeszcze się toczą, to budowa torów i postawienie w tym miejscu w przyszłości przystanku spowodują, że skrzyżowanie trzeba będzie poszerzyć.

Po drugiej stronie ulicy, przy ogródkach działkowych zasadzone zostaną w zamian wyciętych roślin dwa rzędy topoli i lip, w sumie 115 drzew.

– Na całej inwestycji posadzimy ponad tysiąc okazów, a wytniemy czterysta – mówi Robert Fosiewicz z Tramwajów Warszawskich. – Na całym odcinku trasy na Wilanów. Są to miejsca nowych nasadzeń, gdzie wycinamy, ale również nowe miejsca na terenie inwestycji i poza nią, na terenach dzielnic Wilanów i Mokotów – wyjaśnia.

Z kolei rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz tłumaczył szczegóły decyzji o wycięciu topól. – Na to, jak będzie wyglądać skrzyżowanie Sobieskiego z Idzikowskiego, wpływają w dużym stopniu wymagania techniczne dotyczące ciepłociągu. Nie wolno było nam nic nad nim zaprojektować. Dlatego na powierzchni musiał w projekcie pozostać niezabudowany pas zieleni o szerokości około sześciu metrów. Mimo zmniejszenia liczby pasów o jeden przy tym skrzyżowaniu, tory wraz z przystankiem tramwajowym, sprawiają, że zwiększa się szerokość całego skrzyżowania – wyjaśnił. – Dlatego niestety trzeba usunąć około 15 topól – dodał.

Dutkiewicz przekazał, że z zaplanowanych do nasadzenia drzew generalny wykonawca posadził już 130 lip i grabów. – Zwiększa się do 48 sztuk, liczba drzew zakwalifikowanych do przesadzenia. W ramach nasadzeń kompensacyjnych zaplanowano posadzenie 584 drzew. Wszystkie nasadzane drzewa będą mieć minimalną wysokość 5 metrów i obwód nie mniejszy niż 25 cm. Generalny wykonawca Budimex zobowiązał się do posadzenia 400 dodatkowych drzew na terenach prywatnych i należących do wspólnot i spółdzielni. To będzie razem 1000 nowych drzew – powiedział Dutkiewicz.

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa ma się zakończyć w styczniu 2024 roku.

