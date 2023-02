„Trzeba kombinować”, czyli koniec ferii i sytuacja na drogach w Warszawie

Dziś powrót uczniów do szkół po feriach i prawdziwy test dla kierowców w Warszawie. Od półtora tygodnia trwają prace nad nową linią tramwajową do Wilanowa na całej długości od Śródmieścia przez Mokotów do Wilanowa. Aut na ulicach z powodu ferii było jednak dużo mniej. Teraz ruch np. na Sobieskiego jest większy, choć na razie odbywa się płynnie.