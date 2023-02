Zamknięta ulica Sobieskiego. Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny etap Cyryl Skiba 10.02.2023 09:54 Jezdnia ulicy Sobieskiego w stronę centrum będzie całkowicie zamknięta. Zmiana organizacji ruchu wchodzi w życie dzisiaj w nocy.

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny etap (autor: WOJCIECH SURDZIEL / wosu.pl)

- Najpierw na odcinku od skrzyżowania z Beethovena do skrzyżowania z ul. Witosa - mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz.

- W środę 15 lutego w godzinach nocnych, o ile pozwolą warunki pogodowe nastąpi przełożenie ruchu z jezdni wschodniej na zachodnią ulicy Sobieskiego od skrzyżowania Witosa do skrzyżowania z Aleją Wilanowską. W ostatniej fazie w połowie ferii czyli to będzie weekend 18-19 lutego nastąpi przełożenie ruchu w Alei Rzeczypospolitej na odcinku od Wilanowskiej do ulicy Klimczaka z jezdni wschodniej na zachodnią - wylicza rzecznik.

Rzecznik wyjaśnia dlaczego potrzebne jest zamknięcie całej jezdni.

- Konieczność wdrożenia nowego etapu czasowej organizacji ruchu jest związana z przebudową wielu instalacji umieszczonych pod ziemią wzdłuż powstającej linii tramwajowej. W pierwszej kolejności rozpocznie się przebudowa wodociągu i odwodnienia a następnie ruszą przygotowania do przebudowy ciepłociągów. Będzie się to wiązało z wykonaniem głębokich wykopów i ich zabezpieczaniem. Kolejne prace to przebudowa instalacji elektrycznych i wszystkie te prace zostały zaplanowane do przełomu kwietnia i maja - tłumaczy.

Na całej długości ulicy Jana III Sobieskiego wyznaczony zostanie buspas, uruchomione będą też dodatkowe połączenia autobusowe do metra.

Zakończenie budowy linii tramwajowej do Wilanowa nastąpi w pierwszej połowie 2024 r.

Szczegóły dotyczące utrudnień na infoulice.um.warszawa.pl

