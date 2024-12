„Wigilia dla samotnych” w Siedlcach. „Nie pytamy o to, dlaczego się tutaj ktoś znalazł” Aneta Borkowska 23.12.2024 18:19 W Siedlcach odbędzie się „Wigilia dla samotnych” organizowana przez Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych. — Kto może przyjść do nas? Tak naprawdę każdy, bo samotność to nie jest jedna osoba. To może być na przykład małżeństwo czy para z dziećmi, która nie ma dalszej rodziny — mówi prezes stowarzyszenia Michał Matlengiewicz. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

W Siedlcach odbędzie się "Wigilia dla samotnych" (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych organizuje „Wigilię dla samotnych”. Wydarzenie odbędzie się 24 grudnia o godzinie 16:00 w Siedlcach.

Prezes stowarzyszenia Michał Matlengiewicz zaprasza wszystkich, którzy chcą spędzić ten czas w miłej atmosferze.

— Kto może przyjść do nas? Tak naprawdę każdy, bo samotność to nie jest jedna osoba. To może być na przykład małżeństwo czy para z dziećmi, która nie ma dalszej rodziny, która nie może wyjechać gdzieś daleko i czują po prostu, że fajnie by było gdzieś wyjść. Co najważniejsze, my nie pytamy o to, dlaczego się tutaj ktoś znalazł — mówi Matlengiewicz.

Na suto zastawionym stole nie zabraknie tradycyjnych potraw. Na wydarzenie można przynieść również swoje posiłki.

Wstęp jest darmowy. Wigilia odbędzie się w Kulinarnym Poddaszu w Siedlcach przy ul. Świętojańskiej 9.

