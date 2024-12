Zwierzę to nie rzecz. Weterynarze apelują, żeby nie dawać ich w prezencie Beata Głozak 21.12.2024 14:19 Zwierzę to odpowiedzialność a nie świąteczny prezent. Weterynarze apelują, aby nie ulegać emocjom i namowom dzieci, które pod choinkę chcą dostać psa lub kota. To obowiązek i poważny wydatek, który powinien być dobrze przemyślany.

Pies (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

Weterynarze i fundacje po raz kolejny apelują, aby nie traktować zwierząt jak przedmioty i nie dawać ich na święta w prezencie.

– Zwierzęta nie są odpowiednim prezentem dla dzieci czy dla dorosłych. Musi być to przemyślany wybór, bo zwierzę to bardzo duży obowiązek. Również koszt utrzymania zwierzęcia jest spory, więc trzeba dobrze przemyśleć adopcję i zakup zwierząt jako prezent na święta – tłumaczy lekarz weterynarii Aleksandra Ślaz.

Lekarze apelują też, aby nie traktować zwierząt jak odkurzaczy, które dojedzą po nas to, co zostało na wigilijnym stole. Takie podejście może zakończyć się problemem zdrowotnym a w święta dostanie się ze swoim pupilem do lecznicy może być utrudnione.

