Rowerowa Stolica Polski. O tytuł walczy 16 miast na Mazowszu Olga Kwaśniewska 26.03.2025 22:22 16 mazowieckich miast walczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. To ogólnokrajowa rywalizacja, której celem jest promocja jazdy na jednośladach i zdrowego stylu życia, a przy okazji - rowerowej infrastruktury.

Rowerzyści (autor: RDC)

To promocja zdrowego stylu życia i... również zdrowej rywalizacji. 16 mazowieckich miast walczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

- W tym roku w akcji po raz pierwszy biorą udział Siedlce - mówi Konrad Kacprzak z referatu promocji i turystyki w urzędzie miasta. - Pamiętamy o tym głównym wątku, czyli o aktywności fizycznej. Miasto Siedlce tutaj ma taką strategię od jakiegoś czasu, że chcemy, żeby ta infrastruktura rowerowa w Siedlcach się poprawiała. Składamy wnioski o budowę nowych ścieżek - dodaje.





Żeby dołączyć do rywalizacji, wystarczy ściągnąć aplikację Aktywne Miasta i wybrać daną lokalizację.

- Od 21 marca do 21 maja jest trening, a kilometry fizycznie do rankingu zbieramy tylko w czerwcu. Więc teraz jest ten okres, żeby przetestować aplikację, żeby zobaczyć jak to wszystko działa. A w czerwcu już fizycznie zbieramy na konkurs - mówi Kacprzak.



Siedlczanie już przygotowują się do akcji. Jak mówią, pogoda sprzyja, więc dużo jeżdżą rowerami.



Poza Siedlcami na Mazowszu rywalizują także m.in. Warka, Płock, Ostrołęka, Grójec czy Baboszewo. W poprzednich latach tytuły dwukrotnie zdobywała Biała Podlaska i Nowa Sól.

