Tragiczny wypadek pod Siedlacmi, zginął motocyklista. To już trzeci w tym miesiącu Olga Kwaśniewska 17.03.2025 11:14 22-letni motocyklista zginął pod Siedlcami. Młody kierowca stracił panowanie nad crossem na gruntowej drodze i uderzył w drzewo. To już trzecia śmiertelna ofiara od początku marca na Mazowszu.

Wypadek w Przygodach pod Siedlcami (autor: OSP Wola Suchożebrska)

Trzy śmiertelne wypadki z udziałem motocyklistów od początku marca na Mazowszu. Do dwóch doszło 8 marca - w Sierpcu i w Warszawie, do ostatniego - wczoraj w Przygodach pod Siedlcami.

- 22-letni mężczyzna jadąc drogą gruntową na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia - relacjonuje rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach Ewelina Radomyska.



Jak przygotować się do sezonu?

Marcin Sawicki z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu mówi, że pogoda jeszcze nie sprzyja motocyklistom, warto uważać na drogach.

- Musimy uważać zwłaszcza na odcinkach dróg, które biegną przez lasy, jak również przez różnego rodzaju mosty i wiadukty, a także jeżeli droga jest kręta. Tu motocyklista musi naprawdę mocno panować nad motocyklem - wskazuje.

Motocykliści powinni uważać także podczas różnych manewrów.

- W postaci chociażby wyprzedzania kilku pojazdów naraz, bo często widzimy, że motocykliści wyprzedzają kolumny pojazdów i okazuje się, że z takiego ciągu pojazdów jeden z kierujących postanowił skręcić chociażby do posesji czy na skrzyżowaniu i dochodzi w takich sytuacjach właśnie do wypadków - dodaje policjant.

Warto dobrze przygotować się do sezonu.

- Nie wsiadajmy na motocykl, jeżeli nie mamy do tego odpowiednich uprawnień. I zawsze przed takim sezonem motocyklowym postarajmy się od nowa przyzwyczaić do tego naszego motocykla. Wybierajmy te drogi, gdzie ten ruch jest znikomy - mówi Sawicki.

Apel do kierowców aut

Policjant apeluje też do kierowców samochodów.

- Tak jak jest typowe hasło „Patrz w lusterka, bo motocykle są wszędzie”, to właśnie mówi o tym, żeby kierowcy bardziej obserwowali, co się dzieje wokół ich pojazdów. Zawczasu wyraźnie sygnalizowali swoje manewry. Kierowcy muszą baczniej obserwować, co dzieje się w ich bocznych i wstecznych lusterkach - zaznacza policjant.

Od początku marca na Mazowszu, łącznie z Warszawą doszło do 7 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich trzech kierowców jednośladów - poza tym w Przygodach, także w Sierpcu i w stolicy.

