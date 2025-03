Miał potrącić kobietę i po niej przejechać. Kierowca może uniknąć więzienia Beata Głozak 02.03.2025 13:51 Może być wyrok bez procesu ws. śmiertelnego potrącenia na pasach w centrum Siedlec. 76-letni siedlczanin może uniknąć więzienia i dostać wyrok w zawieszeniu. Do tragicznego zdarzenia doszło 5 listopada ubiegłego roku. Mężczyzna na przejściu dla pieszych miał potrącić kobietę, a potem po niej przejechać.

Śmiertelny wypadek w Siedlcach (autor: Policja Siedlce/FB)

76-letnie mieszkaniec Siedlec, który miał potrącić na przejściu dla pieszych kobietę, a później po niej przejechać, może uniknąć więzienia. Do tragicznego zdarzenia doszło 5 listopada ubiegłego roku na ul. Piłsudskiego. Według biegłych przyczyną było niezachowanie ostrożności przez kierowcę.

Mieczysław M. przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyraził skruchę.

Jak mówi prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak, razem z aktem oskarżenia do sądu skierowano wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

- Dotyczy to kary roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, do tego również grzywna i nawiązki na rzecz pokrzywdzonych. Teraz sąd powinien wydać decyzję, jeżeli zatwierdzi taką ugodę i te warunki, to powinien zapaść wyrok - wyjaśnia.





Prokurator tłumaczy skąd decyzja o takiej propozycji kary.

- To kara, która bierze pod uwagę wszystkie okoliczności popełnienia tego czynu. Bierzemy pod uwagę to, między innymi oczywiście, to, że w trakcie zdarzenia kierowca był trzeźwy, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, wyraził skruchę. Istotną okolicznością przy wymiarze kary w tym przypadku jest również to, że oskarżony nigdy nie był karany sądownie - mówi Wąsak.



Jeśli sąd wyrazi zgodę na taką ugodę, a rodzina poszkodowanej nie wyrazi sprzeciwu, zapadnie wyrok bez przeprowadzenia procesu.

