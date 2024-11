Uderzył w pieszą, później po niej przejechał. Są wyniki sekcji ofiary wypadku na Piłsudskiego w Siedlcach Olga Kwaśniewska 13.11.2024 06:11 Nie tylko uderzył w pieszą, ale też po niej przejechał. Znamy wstępną opinię po sekcji zwłok 68-latki, która zginęła na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Siedlcach. Konieczne są dodatkowe przesłuchania i analiza monitoringu.

Śmiertelny wypadek w Siedlcach (autor: RDC)

Siedlecka Prokuratura Rejonowa w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia pieszej na przejściu na ul. Piłsudskiego. Ze wstępnej opinii po sekcji wynika, że 68-latka została uderzona, a następnie auto jeszcze na nią najechało.

- Wiemy już, że najpierw doszło do potrącenia i nie samo potrącenie doprowadziło do śmierci pieszej, tylko ona upadła i jeszcze po niej przejechał kierowca tym samochodem. I dopiero wskutek obrażeń, powstałych wskutek tego przejechania, doszło do zgonu. Natomiast czym innym jest wyjaśnienie teraz, jak wyglądała sytuacja przed zaistnieniem zdarzenia - informuje prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak.





Zanim 76-letni kierowca usłyszy ewentualne zarzuty, muszą jeszcze zostać przesłuchani wszyscy świadkowie i przeanalizowane zostaną zapisy monitoringu.

- Jeżeli będzie taka sytuacja, że już ta analiza i przesłuchania świadków dostarczą dowodów na to, że kierujący pojazdem przyczynił się do tego wypadku, to myślę, że będzie podjęta decyzja o przedstawieniu zarzutów. Natomiast jeśli ten materiał nie będzie wystarczający, to myślę, że dopiero wtedy będzie powołany biegły z zakresu ruchu drogowego - dodaje prokurator.



Do wypadku doszło 5 listopada na przebudowanym przejściu przy Urzędzie Miasta. Powstała tam wyspa, która miała zapewnić pieszym bezpieczeństwo.

