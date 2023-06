Mężczyzna utonął w stawie pod Siedlcami Aneta Borkowska 12.06.2023 12:03 Tragiczny finał poszukiwań mężczyzny w miejscowości Grabowiec w powiecie siedleckim. 33-latek utonął w stawie. Służby przypominają i apelują o zachowywaniu bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.

Kolejne utonięcie na Mazowszu (autor: PSP Giżycko)

- Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 15 od ojca, który znalazł na brzegu ubrania syna - mówi rzecznik siedleckiej straży pożarnej, Paweł Kulicki. - Po asekuracji ratownicy przeszukiwali teren z brzegu i z łodzi. Po godzinie 16 nurek podjął z dna zbiornika poszkodowanego. Po wydobyciu na brzeg nie stwierdzono u niego czynności życiowych. Ratownik z uwagi na występujące stężenie śmiertelne odstąpił od czynności medycznych - dodaje.

W akcji brała udział jednostka Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Sokołów 5. Głębokość stawu to 3,5 metra. Teraz przyczynę tragedii wyjaśnia policja.

Policja apeluje o bezpieczeństwo nad wodą

O bezpieczeństwie nad wodą mówi Aleksandra Wasiak z komisariatu rzecznego policji w Warszawie.

- Unikajmy miejsc z zakazem kąpieli, czarnych punktów wodnych. Przynajmniej się zabezpieczmy - kamizelka asekuracyjna, boja ratunkowa. Jeśli planujemy wchodzić do wody, oczywiście na początek schładzamy się, żeby nie doszło do szoku termicznego. Jeśli jesteśmy z dziećmi, z osobami starszymi bądź chorymi, sprawujemy cały czas opiekę nad nimi. Wchodzimy do wody razem z nimi - tłumaczy.





Do tego trzeba zadbać o ochronę przed słońcem i nie wchodzić do wody po spożyciu procentów. Ważne też przy wejściu do wody, żeby ktoś nas cały czas obserwował.

- Pamiętajmy, że gdy toniemy, to zwykle odbywa się to po cichu - dodaje Wasiak. - Nie wygląda to jakoś spektakularnie. Taka osoba nie macha rękoma, nie krzyczy. Może z początku próbować to robić, ale jeśli ona uniesie ręce do góry, zorientuje się, że wtedy jej ciało idzie pod wodę. Więc ona tym bardziej te ręce ułoży szeroko. Nie będzie też nie wiadomo jak długo krzyczała, ponieważ jest ryzyko, że zachłyśnie się wodą - wyjaśnia.





