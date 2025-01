Tragiczny wypadek w gminie Kotuń. Są zarzuty dla 48-latka, który twierdzi, że nic nie pamięta Beata Głozak 23.01.2025 20:39 Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 48-latek z powiatu siedleckiego. Chodzi o zdarzenie z 2 września. Zginęła wtedy trenerka tańca, a jej dziecko trafiło do szpitala. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale twierdzi, że nic nie pamięta.

Tragiczny wypadek w gminie Kotuń. Są zarzuty dla 48-latka, który twierdzi, że nic nie pamięta (autor: OSP Broszków)

Przyznał się do wypadku, ale twierdzi, że nic nie pamięta. Prokuratura rejonowa w Siedlcach przedstawiła zarzut 48-latkowi, który 2 września miał spowodować śmiertelny wypadek w miejscowości Sionna w gminie Kotuń.

Samochód, który prowadził, z nieustalonych przyczyn wjechał w jadące z naprzeciwka auto. Za jego kierownicą siedziała znana trenerka sportów tanecznych. Kobieta zginęła na miejscu, a jej dziecko trafiło do szpitala.

- Jeżeli chodzi o tego mężczyznę, wprawdzie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, czyli do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, aczkolwiek nam w swoich wyjaśnieniach podał, że nie pamięta jak do niego doszło. Nie pamięta swojego zachowania, nie pamięta zachowania uczestniczki tego zdarzenia, która poniosła śmierć na miejscu zdarzenia - mówi prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak.



Wątpliwości ma rozwiać powołany przez prokuratora biegły z zakresu ruchu drogowego.

- Będzie odpowiadał na pytania, czy uczestnicy popełnili błędy w technice i taktyce jazdy, jeżeli tak, to jakie, z jaką prędkością się poruszali, czy była to prędkość bezpieczna, czy mogli uniknąć wypadku - tłumaczy prokurator.



W tej chwili 48-latkowi przedstawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia.

Mimo że do zdarzenia doszło na początku września, czynności z kierowcą wykonano na początku stycznia. To dlatego, że on sam ucierpiał w wypadku. Badania potwierdziły, że był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem żadnych substancji odurzających.

