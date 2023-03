Siedlce bez pieniędzy na spłatę długów i inwestycje. Chcą wyemitować obligacje Beata Głozak 27.03.2023 20:01 Płynność finansowa Siedlec może być zagrożona. Żeby tego uniknąć, władze miasta chcą wyemitować obligacje komunalne o wartości 45 mln złotych. Pieniądze będą przeznaczone na spłatę długów i na inwestycje.

Urząd Miasta Siedlce (autor: Kama95, CC BY-SA 4.0)

Skarbnik miasta Kazimierz Paryła mówi, że samorząd jest w fatalnej sytuacji. Nie ma dochodów, a koszty utrzymania cały czas rosną.

- Pięć lat temu miasto dokładało do oświaty 30 mln zł maksymalnie. Dzisiaj dokładamy 100 mln zł. Proszę sobie porównać tę skalę. I to jest rok 2017-18. Dzisiaj mamy 2023. Proszę to poskładać - o ile wzrosły koszty, o ile wzrosła przeciętna płaca. My na samych płacach mamy wzrostu ponad 80 mln zł - tłumaczy.



Siedlce nie mają też wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Nie podniesiono podatków lokalnych, ponad 6 mln złotych trzeba dołożyć do gospodarki komunalnej.

Decyzja o emisji obligacji będzie jednak należeć do radnych. Ich wykup zaplanowano na rok 2039 i 2040.

