Strajku nie będzie. Zakończył się spór o wynagrodzenia w siedleckim MOPR-ze Beata Głozak 15.10.2024 18:01 Jest porozumienie między pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, którzy od miesięcy walczyli o podwyżki, a dyrekcją. To oznacza koniec sporu zbiorowego. Wszyscy zatrudnieni od stycznia dostaną podwyżki w wysokości 600 złotych brutto. Dodatkowo, jeszcze w tym roku przyznane będą nagrody w ramach Dnia Pracownika Socjalnego, a do trzydziestu osób trafi dodatek motywacyjny.

MOPR Siedlce (autor: FB/MOPR Siedlce)

Będą podwyżki o kilkaset złotych dla wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Zakończył się wielomiesięczny spór zbiorowy między nimi a dyrekcją placówki. Obie strony podpisały porozumienie.

— Wymagało to kompromisu i rodziło się to w bólach. Strony ustaliły wysokość podwyżek na 600 zł brutto. Porozumienie będzie obowiązywało od 1 stycznia — mówi prezydent miasta Tomasz Hapunowicz.

Dodatkowe gwarancje dla pracowników

Reprezentujący pracowników Paweł Maczyński z Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej dodaje, że wynegocjowany dokument zawiera też dodatkowe gwarancje.

— Dotyczące choćby tegorocznych nagród dla pracowników w ramach Dnia Pracownika Socjalnego. Do tego dorzucamy także gwarancje dotyczące wypłaty dodatków motywacyjnych dla tych pracowników, którzy nie otrzymają tego dodatku w ramach rządowych programów — wyjaśnia Maczyński.

Dotyczy to około 20 osób. O ile podwyżki wynagrodzenia zasadniczego obowiązywać będą od stycznia, to dodatkowe gwarancje już od teraz.

Instytucja zatrudnia ponad 100 osób. To one odpowiadają za terminowe wypłaty świadczeń między innymi 800 plus.

Spór zbiorowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach trwał od marca. Od sierpnia budynek był oplakatowany informacjami o sytuacji. Przez ten czas doszło do kilku spotkań z mediatorem.

