Setki milionów złotych w infrastrukturę i ludzi. Jak zmienił się region siedlecki dzięki funduszom europejskim? Beata Głozak 18.09.2024 21:33 Subregion siedlecki podsumował wykorzystanie funduszy unijnych w trakcie obecności Polski w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 20 lat wpłynęło ponad miliard 400 milionów złotych. Jedną z najważniejszych inwestycji na całym Mazowszu była budowa Siedleckiego Centrum Onkologii. – Zyskaliśmy wszyscy – mówi wicemarszałkini Mazowsza Janina Ewa Orzełowska.

W ciągu ostatnich 20 lat do subregionu siedleckiego wpłynęło ponad miliard 400 milionów złotych. Wicemarszałkini Mazowsza Janina Ewa Orzełowska podkreśla, że zyskali wszyscy.

— Warto rozejrzeć się wokół i zobaczyć jak wiele inwestycji jest współfinansowanych z Unii Europejskiej. Tylko część trzeba było dołożyć, a to jest ważne, bo ta część druga została w kieszeni nas — mieszkańców, ale generalnie w budżetach gmin — mówi Orzełowska.

Pieniądze zostały przeznaczone nie tylko na budowy dróg, szkół czy przedszkoli. Wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak zaznacza, że były też dziesiątki lokalnych inicjatyw.

— Mi bardzo bliski sercu jest projekt, którym sam się zajmowałem — Go Go Gunners, ponieważ w mojej miejscowości jest wielu fanów Arsenalu Londyn. To były lekcje nauki języka angielskiego w szkołach i wyjazd młodzieży do Londynu. To to było coś spektakularnego, na co normalnie nie moglibyśmy sobie pozwolić, gdyby właśnie projekt unijny — mówi Pasiak.

Z kolei jedną z najważniejszych inwestycji, mającą wpływ na poprawę zdrowia nie tylko mieszkańców regionu siedleckiego, ale całego Mazowsza, była finansowana w połowie ze środków unijnych budowa Siedleckiego Centrum Onkologii.

