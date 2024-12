Świąteczne drzewko od leśników. Ile kosztuje choinka w Lasach Państwowych? Olga Kwaśniewska 10.12.2024 20:26 Jak żywa choinka, to najlepiej od leśników. Duża część nadleśnictw w kraju prowadzi sprzedaż świątecznych drzewek przed świętami. — Można nawet wybrać się na plantację i porozmawiać z leśniczym, aby taką choinkę samemu wyciąć — zachęca Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, ile zapłacimy za choinkę od Lasów Państwowych oraz, jaki rodzaj drzewka wybrać.

Choinka od Lasów Państwowych. W jakiej cenie dostaniemy świąteczne drzewko na Mazowszu? (autor: pixabay)

Niecałe pięćdziesiąt złotych za nawet ponaddwumetrowy świerk? To ceny od siedleckiego Nadleśnictwa. Jak co roku, leśnicy zachęcają do przyjazdu na plantacje i wyboru swojego wymarzonego świątecznego drzewka.

Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce zachęca, aby wybierać naturalne choinki.

— Choinki naturalne podczas produkcji, czyli tego wzrostu, wiążą dwutlenek węgla, produkują tlen. Jest to taka bardzo ekologiczna fabryka. Jeżeli już choinkę wytniemy, nawet ją wyrzucimy, to najwyżej rozłoży się na jakiś kompost, nie będzie żadnym bagażem dla naszej planety. Natomiast jeżeli chodzi o choinkę sztuczną, to samo już jej wyprodukowanie wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych. Będzie prawdopodobnie kilkaset lat leżała na wysypisku śmieci — tłumaczy.

— W tym roku oferujemy świerki. Przedział wysokości tych naszych drzewek to jest od 1,60 m do 2,5 m. Cena brutto za jedną choinkę wynosi 49 zł i 20 groszy. Takie są u nas ceny, myślę, że niewygórowane. Można nawet wybrać się do nas na plantację i np. porozmawiać z leśniczym, aby taką choinkę samemu wyciąć — informuje.

Nielegalne choinki?

Jeśli kupujemy choinki na targowisku albo w punkcie sprzedaży, sprzedawca powinien mieć poświadczenie, że pozyskał je legalnie.

— Może to być faktura zakupu, świadcząca o tym, że zakupił ten sprzedawca choinki z plantacji, która jest zarejestrowana. Może to być zaświadczenie z Urzędu Gminy, jeżeli to jest właściciel plantacji, lub asygnata z Lasów Państwowych, świadcząca o tym, że choinka została zakupiona w Lasach Państwowych, no i następnie jest odsprzedawana — wyjaśnia.

Jodła czy świerk?

Zastępca nadleśniczego wyjaśnia także, czym różni się świerk od jodły.

— Jodła, będzie bardziej delikatna, mniej ugałęziona. Gałązki ma cieńsze, bardziej subtelne. Świerk natomiast, ma gałązki z krótszymi igłami. Jest ich więcej, są sztywniejsze. No i kłują o wiele mocniej niż właśnie gałązki jodłowe. Kwestia gustu — mówi.

Co zrobić, żeby choinka długo stała?

Zanim przyniesiemy choinkę do domu, warto ją zahartować, pozostawiając na 1-2 dni na balkonie bądź w chłodnym garażu, a następnie dobrze o nią zadbać, by długo cieszyła oczy.

— Unikajmy miejsc przy kaloryferach, które wysuszają powietrze, i będą nasze choince po prostu szkodziły. Pamiętajmy, aby obsadzić ją w odpowiednim stojaku, w którym będzie odpowiednia ilość wody. Musimy pamiętać o tym, aby ją uzupełniać, bo taka choinka dość dużo tej wody pije — instruuje.

Kara za kradzież choinek

W czasie przedświątecznym leśnicy będą też patrolować swoje tereny. Zdarzają się przypadki kradzieży drzewek, za co grozi 500 zł mandatu lub do 5 tysięcy grzywny, jeśli sprawa skończy się w sądzie.

— Na ogół złodziej wycina w takich miejscach, w których my akurat założyliśmy uprawy leśne. No aczkolwiek czasami takie akty samowolnego wycięcia choinki również się zdarzają, ale naprawdę są to incydentalne przypadki — dodaje.

Choinki od Lasów Państwowych

Mimo iż niektóre nadleśnictwa już rozpoczęły sprzedaż świątecznych drzewek, to akcja w pełnym wymiarze ruszy od połowy grudnia. Jak wyjaśniono w informacji Lasów Państwowych, jednostki, które sprzedają choinki nie pozyskują takich drzewek „na zapas” i mają każdorazowo określony limit ich sprzedaży, wynikający z dostępności danego gatunku na danym terenie.

Z danych przekazanych przez leśników wynika, że w tym roku decydując się na kupno choinki z Lasów Państwowych, za drzewko średnio zapłacimy od 40 do 130 zł. Cena jest uzależniona od regionu kraju, a także gatunku i wysokości świątecznego drzewka.

W centralnej części kraju, na terenie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, choinka o wysokości 2-3 m to koszt ok. 40-50 zł brutto. Najdroższe są drzewka o wysokości do ok. 5 m; wówczas trzeba zapłacić 120-130 zł.

W nadleśnictwach wchodzących w skład RDLP w Gdańsku średnia cena świerka to 40 zł, jodły - 80 zł. W nadleśnictwach z terenu RDLP w Katowicach średnio za świerka zapłacimy 53 zł, za jodłę 65 zł. Podobnych cen mogą się spodziewać kupujący w północno-zachodniej Polsce, na terenach zarządzanych przez RDLP w Szczecinie, RDLP w Szczecinku, RDLP w Pile.

Jakie drzewko wybrać?

Bezpośrednio od leśników można kupić świerki, jodły i sosny oraz stoisz, czyli gałęzie choinkowe. Jak wyjaśniono, wysokość sprzedawanych choinek jest zróżnicowana i zależy od dostępności danych drzewek w danym regionie kraju.

Dodano, że część nadleśnictw sprzedaje też wysokie drzewka, powyżej 5 czy 6 m wysokości, których cena jest odpowiednio wyższa. Leśnicy przekonują też, że choinki sprzedawane przez nich są często tańsze od drzewek oferowanych przez prywatne firmy czy sieci marketów, zwłaszcza w dużych miastach.

Lasy Państwowe wskazały, że każde z nadleśnictw samodzielnie ustala ceny sprzedaży choinek, a informację w tej sprawie można zaleźć na ich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Można tam również uzyskać informację o miejscu i godzinach, w których prowadzona jest sprzedaż. Czasem są to konkretne leśniczówki, miejsca przy plantacji choinek, siedziby nadleśnictw lub punkty w miastach.

Konsumenci, decydując się na zakup choinki bezpośrednio od leśników, powinni skontaktować się z danym nadleśnictwem i umówić się na odbiór drzewka.

Lasy Państwowe poinformowały, że część nadleśnictw prowadzi też akcję „Choinkobranie”. Polega ona na tym, że przy wsparciu leśników można samodzielnie wyciąć na plantacji wybrane drzewko. Taką akcję prowadzą jednostki LP m.in. z terenu RDLP we Wrocławiu, a także nadleśnictwo Gdańsk.

