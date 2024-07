Pracownicy MOPR-u w Siedlcach domagają się podwyżek. „Zdesperowanie jest duże” Beata Głozak 22.07.2024 19:02 Na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zawisł baner informujący o proteście pracowników. Domagają się oni podwyższenia wynagrodzenia o 1500 złotych. Spór między nimi a dyrektorem placówki trwa od lutego. Dotychczasowe rozmowy w obecności mediatora nie przyniosły efektu. Kolejne zaplanowano na 11 października. — Zdesperowanie pracowników jest duże — mówi reprezentujący protestujących Paweł Maczyński.

MOPR Siedlce. Pracownicy domagają się podwyżek (autor: RDC)

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach wywiesili baner na budynku przy ul. Prusa. Widnieje na nim napis „PROTEST pracowników MOPR w Siedlcach”. Domagają się oni podwyżek wynagrodzenia o 1500 złotych.

Reprezentujący pracowników Paweł Maczyński z Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Opieki Społecznej podkreśla, że spór zbiorowy trwa od lutego.

— To najbardziej delikatna forma protestu. Tych elementów, łącznie z możliwością strajku, czyli odejścia od pracy, jest rzeczywiście bardzo wiele. Mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby i takiej konieczności. Zdesperowanie pracowników jest duże — mówi Maczyński.

„Sytuacja zawieszona”

Dotychczasowe rozmowy w obecności mediatora nie przyniosły efektu. Dyrektor MOPR-u Adam Kowalczuk informuje, że kolejne zaplanowano na 11 października, gdy miasto będzie miało wstępne założenia przyszłorocznego budżetu.

— My jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie mamy możliwości spełnienia tych roszczeń. Na 1500 zł dla każdego pracownika MOPR-u. To jest oczywiście nierealne i strona związkowa doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Sytuacja jest zawieszona do 11 października — zaznacza Kowalczuk.

Od tych rozmów będzie zależało czy pracownicy MOPR-u zdecydują się na przykład na odejście.

W Ośrodku pracuje 109 osób. Żądania płacowe są niezależne od rządowego dodatku w wysokości 1000 złotych. Należy jednak zaznaczyć, że około 30 pracowników nie zostało nim objętych.

Czytaj też: Ponad 1700 gospodarstw od piątku bez wody. Mieszkańcy Broku: sytuacja jest trudna