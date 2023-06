Prezydent Siedlec bez wotum zaufania i absolutorium drugi rok z rzędu Beata Głozak 29.06.2023 20:04 Prezydent Siedlec bez absolutorium i wotum zaufania. Radni drugi rok z rzędu nie udzielili ich Andrzejowi Sitnikowi. Wynik obu głosowań nie jest dla mnie zaskoczeniem – przyznał prezydent.

Prezydent Siedlec bez wotum zaufania i absolutorium (autor: RDC)

Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik drugi rok z rzędu bez absolutorium i wotum zaufania.

Wśród osób, które zagłosowały przeciw był radny PiS Maciej Nowak.

- Nie będzie i nie może być. Miałem przygotowane dosyć obszerne wystąpienie, ale dzisiaj dotarła do mnie informacja, że prezydent wypłacił sobie, można powiedzieć, jubileuszówkę w kwocie ponad 40 tys. zł brutto. Uznałem, że to po prostu nie fair - wyjaśnił.

W obu głosowaniach od zabrania stanowiska wstrzymał się natomiast radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Araszkiewicz.

– Prezydent od początku swojej kadencji idzie sam, więc doszedłem do wniosku, że taki krok jest rozsądny – wskazał. - Nie konsultuje, nie rozumie żadnych spraw dotyczących zarówno finansów, jak i wszystkich inicjatyw, które mogłyby zaistnieć w tym mieście. Cały czas sytuacja wygląda w ten sposób. Pan Andrzej Sitnik uważa, że wie najlepiej, decyduje o wszystkim - powiedział.

Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium w sprawie wykonania budżetu zagłosował jak co roku radny Bezpartyjnych Siedlec Roman Ignaciuk. Tłumaczył, że nie było podstaw, aby zachować się inaczej.

- Jeżeli się wykonuje budżet i radni głosują za tym, że jest wykonany budżet, to wobec powyższego absolutorium udziela się prezydentowi w ten sam sposób, jak za wykonanie budżetu wotum zaufania. Nie widzę powodu, dla którego nie powinno być udzielone - dodał.

– Wynik obu głosowań nie jest dla mnie zaskoczeniem – przyznał z kolei prezydent. - Było to oczywiste. Ciągłe mówienie o współpracy, ale „my nie chcemy”, ciągłe zarzuty, tak jak z raportem. Co roku krytyka, że powinien być inny. Co roku prośba „proszę wskazać, co chcecie Państwo, żeby się tu znalazło”. Oczywiście nic takiego nie ma - wyjaśnił.

Wotum zaufania udzieliły prezydentowi 4 osoby, 13 było przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu. Za absolutorium zagłosowało 5 osób, przeciw było 10, a 4 się wstrzymały.

