Radomski jarmark świąteczny wystartował. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych Katarzyna Czarkowska 15.12.2023 16:31 Tradycyjny jarmark świąteczny odbywa się na placu Jagiellońskim w Radomiu. Na najmłodszych czeka karuzela wenecka, animacje, zimowa zumba i wizyta świętego Mikołaja. Jak co roku, ważnym punktem zwieńczającym świąteczny weekend będzie Wigilia Miejska.

Radomski jarmark świąteczny wystartował. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych (autor: UM Radom/Łukasz Wójcik)

Radomski jarmark świąteczny wystartował. Przed Teatrem Powszechnym w Radomiu otworzyły się już kramy, na których można zaopatrzyć się w świąteczne artykuły. Do odwiedzania w ten weekend placu Jagiellońskiego zachęca prezydent Radosław Witkowski.

– Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które stało się już elementem naszej radomskiej tradycji. Będzie to znakomita okazja, żeby zrobić przedświąteczne zakupy, znaleźć jakiś wymarzony, bardzo trafiony prezent pod choinkę, ale jednocześnie to okazja, żeby wspólnie spędzić ten przedświąteczny czas – zaprasza Witkowski.

Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych: będzie karuzela wenecka, animacje dla dzieci, zimowa zumba i wizyta świętego Mikołaja. Jak co roku, tak i w tym, ważnym punktem zwieńczającym świąteczny weekend będzie Wigilia Miejska.

– Tradycyjne, wigilijne spotkanie radomian to najważniejszy punkt w programie – mówi Katarzyna Piechota z Urzędu Miejskiego – na placu Jagiellońskim odbędzie się tradycyjny konkurs na najładniej udekorowaną choinkę. Zaśpiewają Guzowianki, a zwieńczeniem tego przedświątecznego spotkania będzie gwiazdka dla mieszkańców i będzie to okazja, by połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. Nie zabraknie też ciepłego poczęstunku, a całość zakończy koncert zespołu Megitza.

Cały program weekendowych wydarzeń organizowanych w ramach Jarmarku Świątecznego w Radomiu dostępny jest na stronie Miasta.

