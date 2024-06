„Zaczęło się w Radomiu”. Pierwszy dzień obchodów 48. rocznicy Czerwca '76

Wydarzenia, które rozegrały się w Radomiu 48 lat temu, dały początek nie tylko polskiej drodze do wolności, ale także drodze do wolności Europy Środkowo-Wschodniej – mówi zastępca prezydenta Radomia Katarzyna Kalinowska, zachęcając do udziału w obchodach 48. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76. Dzisiaj o godz. 9.00 z ulicy Struga wystartował XII Półmaraton Radomskiego Czerwca '76.