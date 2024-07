W Radomiu startuje Kameralne Lato. Co w programie? [SPRAWDŹ] Wojciech Kowalczewski 07.07.2024 15:58 Dwa konkursy, cztery pokazy plenerowe, pięć cykli warsztatowych, kino samochodowe, pokaz specjalny, premiera i dwa finały – to wszystko w programie Kameralnego Lata w Radomiu. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę 7 lipca od projekcji filmu „Ścigany” z 1993 roku.

Kameralne Lato w Radomiu (autor: UM Radom)

Kameralne Lato od dziś w Radomiu. W programie międzynarodowe spotkania filmowe, wydarzenia, pokazy, konkursy i warsztaty.

Dyrektor artystyczny wydarzenia Łukasz Adamski, informuje, że w niedzielę o godzinie 21:45 festiwal rozpocznie kino samochodowe przy fontannach na ul. Żeromskiego.

— W tym roku pokazujemy „Ściganego”, film Andrew Davisa z Harrisonem Fordem i Tommym Lee Jonesem. To film, który na pewno wielu widzów oglądało w telewizji, na kasetach wideo. Jest to arcydzieło kina akcji — mówi Adamski.

Jak dodaje Adamski, celem Kameralnego Lata jest wsparcie młodych talentów.

— Warsztatowicze mają szansę dotknąć kamery, nakręcić coś, partycypować powstaniu filmu od zera. To jest bardzo ważna rzecz. Naprawdę tak się rodzi często miłość do kina, talenty. Ktoś może odkryć w sobie miłość do kina poprzez pracę z kamerą i to jest bardzo ważna część naszego festiwalu — podkreśla Adamski.

Organizatorzy Kameralnego Lata pamiętali też o najmłodszych kinomanach. Dla nich przewidziano spotkania filmowe.

Szczegóły wydarzenia na stronie dostępne są na stronie kameralnelato.pl. Patronat nad wydarzeniem objęło RDC.

