Oprowadzanie kuratorskie i ceremonia parzenia herbaty. Wyjątkowa niedziela w muzeum w Radomiu RDC 05.11.2023 13:58 Na zwiedzających Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu czekają wyjątkowe atrakcje. W niedzielę 5 listopada odbywa się oprowadzenie kuratorskie po wystawie zorganizowanej z okazji 100-lecia muzeum oraz ceremonia parzenia herbaty.

Wyjątkowa niedziela w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (autor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu/FB)

Niecodzienna możliwość zwiedzania Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dziś odbywa oprowadzenie kuratorskie po wystawie zorganizowanej z okazji 100-lecia muzeum zatytułowanej „ROK POLSKI”.

O przyrodzie, kulturze, pracy, świętach i obyczajach uchwyconej w malarstwie polskim opowiadają kuratorzy wystawy Adam Dzuszyk i Ilona Pulnar.

— Opowiemy o różnego rodzaju ciekawostkach, przede wszystkim o tym, co było inspiracją do powstania tak dużej wystawy, o tym czy Malczewski byłby dobrym ilustratorem do bajki „Kopciuszek”, jaki wpływ miało słońce na kolory i malarstwo Leona Wyczółkowskiego i o czym duma para na obrazie „Trumna chłopska” Aleksandra Gierymskiego, ale także o wielu innych obrazach — mówi Pulnar.

Na wystawie można zobaczyć 164 dzieła 60 artystów.

Japoński rytuał parzenia i picia herbaty

W muzeum o godzinie 14 obędzie się także ceremonia parzenia herbaty. Rytuał towarzyszy wystawie „Kwiaty wiśni - Samuraje”.

Ilona Pulnar z muzeum Jacka Malczewskiego podkreśla, że rytuał parzenia herbaty zaprezentuje Anna Bielak z Kimono-Teki.

— Ceremoniał odbędzie się na państwa oczach, będzie na co popatrzeć. Anna Bielak z Kimono-Teki jest pasjonatką, kolekcjonerką i dyplomowaną nauczycielką zakładania kimon oraz stypendystką ceremonii herbacianej w szkole w Kioto — oznajmia Pulnar.

