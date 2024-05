„Okazja do weryfikacji umiejętności”. Trwają III Mistrzostwa Kierowców WTP

Najlepsi z najlepszych spośród kierowców mierzą się dziś ze sobą podczas III Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego, które odbywają się na Autodromie Jastrząb. Do rywalizacji stanęło 29 kierowców – 15 pań i 14 panów. — Zawody są okazją do tego, by zweryfikować swoje umiejętności — mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.