Przetarg na remont ważnego wiaduktu w Radomiu w KIO Anna Orzeł 25.01.2023 18:13 Krajowa Izba Odwoławcza bada rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę wiaduktu, łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską w Radomiu. Protest do KIO złożył jeden z oferentów. Warta ponad 176 milionów złotych inwestycja ma kluczowe znaczenie, bo wiadukt stanowi drogę dojazdową do radomskiego lotniska.

Przetarg na remont wiaduktu w Radomiu w KIO (autor: Google Maps)

- Los projektu nie jest zagrożony - zapewnia Dawid Puton z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. - Czekamy na wyrok KIO, czekamy na decyzję. Czy to może skomplikować? Delikatnie tak, ale nie mówimy, że jest to wielki problem. Jeżeli decyzja będzie pomyślna, to będziemy gotowi, żeby podpisać umowę z wykonawcą - dodaje.

Wiadukt będzie miał po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Na szczycie powstaną przystanki autobusowe, a pod nim przystanek kolejowy. Do tego winda i ruchome schody.

Zwycięzca przetargu będzie miał dwa lata na wykonanie zadania.

Czytaj też: Lądowisko szpitala w Radomiu już po remoncie