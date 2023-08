Air Show w Radomiu już za tydzień. 50 tys. sprzedanych biletów. Jak dojechać? Anna Orzeł 20.08.2023 14:11 Ponad 50 tysięcy biletów sprzedano na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2023 w Radomiu. Impreza, której patronuje prezydent Andrzej Duda, odbędzie w ostatni weekend sierpnia. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zapowiedział zmiany w ruchu kołowym i komunikacji miejskiej.

Air Show w Radomiu już za tydzień (autor: Bartek Syta/DGRSZ)

Celem pokazów jest promocja lotnictwa i prezentacja tego, czym dysponują siły powietrzne.

- To także hołd oddany polskim pilotom - tłumaczy gen. Wiesław Kukuła, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. - W tym roku mija 90 lat od rekordowego przelotu nad Atlantykiem kpt. Stanisława Skarżyńskiego i między innymi planujemy wspomnieć to wydarzenie w czasie pokazów - mówi.

I w powietrzu, i na ziemi atrakcji nie zabraknie.

- Program pokazów został ułożony w taki sposób, by każdy miłośnik lotnictwa znalazł w nim coś interesującego dla siebie - zapewnia gen. Grzegorz Ślusarz, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. - Program mamy zapięty tak, że każda minuta wykorzystana w powietrzu. Dla nas, lotników, będzie to festiwal powietrzny. Na co dzień piloci, którzy wykonują misje pokojowe, bojowe w kraju i za granicą będą pokazywać swój kunszt w powietrzu - dodaje.

Dla widzów przygotowano też wystawę statyczną.

Zmiany w ruchu na czas AirShow

- Uruchomionych będzie pięć specjalnych linii autobusowych – mówi Dawid Puton, rzecznik prasowy MZDiK. - Dowozić będą pasażerów w okolice dwóch bram lotniska ze stref parkingowych i z rejonu Dworca Głównego PKP i przystanku autobusowego, dawnego PKS. Linie od P1 do P5 będą kursować co około 3 do 5 minut - tłumaczy.

Pozostałe autobusy kursujące do lotniska będą jeździć co 10 lub 20 minut. Za przejazdy będzie obowiązywać taryfa miejska, czyli dla biletów całych 3,60 zł, a ulgowych 1,80 zł.

- Możliwe będą darmowe przejazdy – dodaje Puton. - Będą one możliwe na podstawie biletów z parkingów organizowanych przez miasto i tylko w dniu jego wystawienia, bez konieczności kupowania dodatkowych biletów autobusowych. Zatem wszyscy ci, którzy pozostawią samochody w strefach prywatnych lub innych ogólnodostępnych miejscach muszą kupić bilety komunikacji zgodnie z taryfikatorem - podkreśla.

MZDiK zapowiada wprowadzenie również dodatkowych punktów sprzedaży biletów komunikacyjnych

W dniach 26 i 27 sierpnia część miasta będzie wyłączona z ruchu i zostaną wyznaczone objazdy.

