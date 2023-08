Z Zakrzewa m.in. do Radomia. Gmina kupiła elektryczne autobusy Anna Orzeł 14.08.2023 21:03 Zakrzew kupił elektryczne autobusy i zorganizował gminną komunikację publiczną. Wyznaczono pierwsze trasy. Dzięki projektowi, który oficjalnie wystartuje w najbliższą środę, mieszkańcy będą mogli dojechać m.in. do Radomia. Doczekaliśmy dobrych czasów - mówią mieszkańcy.

Z Zakrzewa m.in. do Radomia. Gmina kupiła elektryczne autobusy (autor: RDC)

Zakrzew zorganizował komunikację publiczną. Decyzja ważna, choć niełatwa, bo kosztowna, zapadła w 2021 roku. Dzięki niej będzie można wypełnić „lukę” po upadłym PKS-ie.

- Za blisko 13 milionów złotych gmina kupiła cztery nowoczesne autobusy - mówi wójt Zakrzewa Leszek Margas. - Pierwsze dwie trasy: z Zakrzewskiej Woli do Radomia i z Dąbrówki Nagórnej do Radomia. Kolejne trasy będą uruchomione od 1 września. Ta trzecia trasa będzie obsługiwała z Koloni Jaszowice do Radomia. Czwarta trasa będzie trasą wewnętrzną po terenie gminy Zakrzew - tłumaczy.

Mieszkańcy gminy Zakrzew jeżdżą do Radomia - do pracy, do szkoły, do urzędów czy na zakupy. W przyszłości - jeśli będzie taka potrzeba - oba systemy komunikacji można połączyć. To jest bajka, doczekaliśmy dobrych czasów - mówią mieszkańcy.

Zakup nowoczesnych autobusów wsparł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

