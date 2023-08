Nowy blok komunalny powstanie w Radomiu Iwona Rodziewicz-Ornoch 04.08.2023 09:31 Radom ogłosił przetarg na nowy blok komunalny. Budynek stanie na osiedlu Michałów u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej. Miasto chce w ten sposób zachęcić mieszkańców do pozostania w mieście.

W Radomiu powstanie nowy blok komunalny (autor: Pexels)

- To ważna dla nas inwestycja - mówi prezydent Radomia, Radosław Witkowski. - Jeśli Radomianie mają nie wyjeżdżać z miasta to muszą mieć dostęp do mieszkań. Dlatego zdecydowałem o realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że pomoże ona w podejmowaniu decyzji o pozostaniu w Radomiu i wiązaniu dalszego losu zawodowego i społecznego z naszym miastem - dodaje.

W dziewięciokondygnacyjnym bloku znajdzie się 90 mieszkań o powierzchni od 32 do 63 metrów kwadratowych.

Oddanie budynku do użytku jest planowane na 2026 rok.

