Lądowisko szpitala w Radomiu już po remoncie. Będą mogły lądować na nim Black Hawki Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.01.2023 13:44 Śmigłowce Black Hawk będą mogły lądować przy Mazowieckim Szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Zakończył się już generalny remont lądowiska. Trwają końcowe odbiory - mówi RDC rzeczniczka lecznicy Karolina Gajewska.

Lądowisko w szpitalu wojewódzkim w Radomiu już po remoncie. Mogą na nim lądować Black Hawki (autor: RDC)

Na nowym lądowisku jest nowa nawierzchnia i oświetlenie nawigacyjne. Już niebawem zacznie działać.

- Przywrócenie działania lądowiska jest planowane na 1 lutego bieżącego roku. Koszt przebudowy inwestycji wyniósł około 1 mln 125 tys. zł. Jej wartość wzrosła ze względu na dostosowanie lądowiska do lądowań śmigłowców Black Hawk. Dzięki temu zwiększymy możliwości operacyjne naszego lądowiska - tłumaczy Karolina Gajewska.





Przebudowa lądowiska przy MSS jest jednym ze zwycięskich projektów 2. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego są wykorzystywane w czasie pilnych transportów do szpitala np. osób poszkodowanych w wypadkach. Z radomskiego szpitala helikoptery zabierają np. chorych wymagających leczenia w innych specjalistycznych placówkach w kraju. Śmigłowce medyczne są wykorzystywane również do transportu organów do przeszczepów.

