Szybciej na lotnisko w Radomiu. Powstaną połączenia autobusowe z Warszawy Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.04.2023 15:29 Dojazd do nowego lotniska w Radomiu będzie szybszy. Uruchomione będą specjalne połączenia autobusowe z Warszawy. Pojawią się też połączenia kolejowe. Wkrótce także koniec budowy drogi ekspresowej S7 miedzy Warszawą a Grójcem.

Będą specjalne połaczenia do lotniska w Radomiu (autor: Lotnisko Warszawa-Radom/Facebook)

Będą specjalne połączenia autobusowe z Warszawy na lotnisko w Radomiu.

- To opcja dla tych, którzy nie będą chcieli jechać samochodem lub koleją - mówi Radiu dla Ciebie rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych, Anna Dermont. - Uruchamiamy specjalne połączenia autobusowe. Pod sam terminal lotniska Warszawa-Radom będą kursowały z centrum stolicy specjalne shuttle-busy. To będą autobusy skorelowane z siatką połączeń lotniczych. Dzięki temu pozwoli to dotrzeć pasażerom na lotnisko z odpowiednim zapasem czasu na odprawę - tłumaczy.

To nie wszystko.

- Pasażerów z Warszawy na terminal w Radomiu dowiezie też NEOBUS - dodaje dyrektor Portu Lotniczego Warszawa-Radom, Grzegorz Tuszyński. - Z firmą NEOBUS modyfikujemy rozkład jazdy i przewoźnik będzie, podróżując na trasie z Warszawy Zachodniej w kierunkach południowych, na przykład do Rzeszowa, przejeżdżał przez lotnisko, zatrzymując się w okolicach terminala - wyjaśnia.

Szybciej na lotnisko wkrótce dojadą też kierowcy samochodów.

- Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec ma się niebawem zakończyć - informuje Anna Dermont. - Według naszych informacji trwają ostatnie prace na odcinku Lesznowola-Tarczyn. Dzięki temu Warszawa i region radomski zyskają nowe, szybkie połączenie drogowe. Pozwoli skrócić czas potrzebny na dotarcie do lotniska do około 1 godziny. Zgodnie z informacjami GDDKiA otwarcie trasy nastąpi jeszcze w II kwartale tego roku - podkreśla.

Z radomskiego lotniska pierwszy samolot odleci dokładnie 28 kwietnia.

Czytaj też: Radom gotowy na dowożenie pasażerów na lotnisko