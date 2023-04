Radom gotowy na dowożenie pasażerów na lotnisko. Do portu dotrzemy dwiema liniami autobusowymi

Dwie linie autobusowe, odjazd co 10 minut i rozkłady jazdy dostosowane do siatki przylotów i odlotów. Tak Radom przygotował się do inauguracji połączeń lotniczych. Ta obsługa komunikacyjna na początek jest wystarczająca - twierdzi wiceprezydent Mateusz Tyczyński i dodaje, że większym problemem będzie dostanie się do samego Radomia.