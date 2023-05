Ponad 7 tysięcy pasażerów odprawionych. Lotnisko w Radomiu podsumowało pierwszy miesiąc działalności Anna Orzeł 27.05.2023 11:07 Jego budowa trwała cztery lata i kosztowała blisko miliard złotych. Od równo miesiąca działa Lotnisko Warszawa - Radom. Przez ten czas port obsłużył ponad siedem tysięcy pasażerów. W planach otwarcie kolejnych kierunków.

Lotnisko w Radomiu podsumowało pierwszy miesiąc funkcjonowania (autor: Lotnisko Warszawa – Radom/Facebook)

Przez pierwsze tygodnie narodowy przewoźnik oferował z Radomia dwa, stałe kierunki - Paryż i Rzym.

- W ofercie będą też wakacyjne kierunki i czartery - mówi Dermont. - Lotnisko Warszawa-Radom może pochwalić się naprawdę bogatą siatką połączeń. Wygląda to bardzo obiecująco, a za chwilę ruszają czartery. Odzwierciedleniem zainteresowaniem lotami jest liczba odprawionych pasażerów. To 7250 zadowolonych osób, które skorzystały z portu - podkreśla.

- Wraz z początkiem czerwca wzbogacona zostanie siatka połączeń - zapowiada Anna Dermont z Polskich Portów Lotniczych. - Już 3 czerwca zapraszamy na podróż do Antalyi, 11 czerwca do Tirany, 16 czerwca do Prewezy, a 20 czerwca do Warny. Ruszają czartery, serdecznie zapraszamy - dodaje.

Według szacunków, do końca roku z lotniska w Radomiu skorzysta około stu tysięcy osób.

„Czekaliśmy na to od 15 lat”

Równo 27 kwietnia 2023 roku kilka minut po 22:00 w Radomiu wylądował lot rejsowy z Paryża. Podróżni chwalili port lotniczy. Zapowiadali też, że skorzystają z niego ponownie.





Infrastruktura radomskiego lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większych maszyn – jak B787 dreamliner.

Shuttle bus i parkowanie

Od początku funkcjonowania lotniska w Radomiu podróżni mogli korzystać z bezpłatnego transferu lotniskowego pomiędzy warszawskim Okęciem a lotniskiem Warszawa-Radom. "Wsłuchujemy się w prośby pasażerów, dlatego od 15 maja pojawi się na trasie dodatkowy przystanek. Shuttle bus będzie rozpoczynał lub kończył podróż na Dworcu Zachodnim, dzięki temu podróżni będą mogli w łatwy sposób kontynuować swoją wyprawę drogą kolejową" – podało w mediach społecznościowych lotnisko Warszawa-Radom.

Rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń. Jak podano na stronie internetowej lotniska Warszaw-Radom, promocyjna usługa bezpłatnego transferu lotniskowego ma potrwać do 30 maja.

Płatny parking

Bezpośrednio przed terminalem lotniska znajduje się strefa Kiss&Fly, a za nią dwa parkingi - P1 i P2. Podróżni mają do dyspozycji ponad 600 miejsc parkingowych. Od wtorku na parkingach P1 i P2 będą obowiązywały opłaty w wysokości 5 lub 6 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania, w zależności od parkingu. W przypadku pozostawienia auta na dłuższy okres, ceny wynoszą 40 lub 60 zł za dzień, a za każdy kolejny 10 zł.

Osoby odwożące lub odbierające pasażerów z lotniska będą mogły skorzystać z miejsc postojowych w strefie Kiss & Fly. Do 10 minut postój będzie darmowy (dotyczy to jednego wjazdu w ciągu doby), a następnie 11-20 minuta – 10 zł, 21. minuta i kolejne – 10 zł za każde rozpoczęte 20 minut.

