Zwiedzanie zajezdni, historyczne pojazdy, miejskie gry. Dni Transportu Publicznego 16.09.2023 10:07 Dziś wielkie święto komunikacji miejskiej - Dni Transportu Publicznego. To w ramach rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Przez cały weekend w wielu miastach Polski, w tym m.in. w Warszawie i Radomiu odbywają się pikniki, gdzie można zwiedzać zajezdnie czy oglądać stare pojazdy.

W ten weekend Dni Transportu Publicznego (autor: WTP)

W Warszawie wszyscy chętni mogą się wybrać do zajezdni Miejskich Zakładów Autobusowych przy ulicy Ostrobramskiej 38.

Podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Szybką Kolej Miejską, Metro Warszawskie oraz Tramwaje Warszawskie na odwiedzających czeka moc atrakcji, w tym twister XXL, mega jenga, mega chińczyk, mega dart, cornhole, pogo jumper, refleksomierz, malowanie buziek i tatuaże, miasteczko ruchu drogowego a także mapa transportu. Swoje stoiska wystawi ZTM, stołeczni przewoźnicy oraz inne miejskie jednostki, więc atrakcji nie zabraknie. Każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie.

Wycieczka po zajezdni i historyczne pojazdy

W programie zwiedzanie zajezdni z wycieczką tematyczną „obsługa codzienna autobusu”. Będzie można przekonać się, jak wygląda przejazd przegubowców przez myjnię i stację kontroli pojazdów.

Miłośnicy historii również nie będą zawiedzeni. Oglądając wystawę zabytkowych pojazdów będą mogli sobie wyobrazić, w jaki sposób podróżowali ich rodzice i dziadkowie. Gwiazdą będzie autobus Somua, która w tym roku obchodzi jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin. To jeden z dwóch najstarszych autobusów w Polsce.

W weekend, 16-17 września obchodzimy Dni Transportu Publicznego #DTP2023. Zapraszamy do wspólnego świętowania! https://t.co/yJn0LChQxb pic.twitter.com/XTHvhiCDfZ — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) September 14, 2023

Nietypowe atrakcje

Na uczestników czekają także strefy przygotowane przez Nadzór Ruchu i Ośrodek Szkolenia Kierowców MZA, w których będzie można przymierzyć alkogogle i sprawdzić, jak niebezpieczna jest jazda pod wpływem środków odurzających. U tramwajarzy zobaczyć będzie można natomiast niecodzienny pojazd: kołowo–szynowy Unimog do holowania wagonów a także spotkać się z pracownikami nadzoru ruchu i obejrzeć ich radiowóz

Ciekawostki kolejowe

Na stoiskach Szybkiej Kolej Miejskiej, można m.in. otwierać sejf, modelować balony, bawić się magicznymi jajkami, malować brokatowe tatuaże, puszczać bańki mydlane, chodzić na szczudłach, wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy ze specjalnym konkursem czy w lekcjach boksu.

O tym, jak bezpiecznie zachowywać się w metrze, będzie można dowiedzieć się na stoisku Metra Warszawskiego. Stanie tam także specjalistyczny samochód ratownictwa technicznego.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa również włączy się w Dni Transportu Publicznego – kolejarze będą mieli ze sobą drezynę wąskotorową oraz elektryczny wózek towarowy.

Dni Transportu w Radomiu

Gra miejska, darmowe przejazdy komunikacją miejską czy imprezy rowerowe. To tylko niektóre atrakcje jakie czekają na mieszkańców Radomia w rozpoczynającym się dzisiaj Europejskim Tygodniu Mobilności.

- To okazja do zmiany przyzwyczajeń – tłumaczy Dawid Puton, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. - Jest to kampania, która odbywa się co roku, między 16 a 22 września. Jej zwieńczeniem jest Dzień Bez Samochodu. To okres szczególny do zmiany przyzwyczajeń niekorzystnych dla zdrowia i środowiska na bardziej ekologiczne - dodaje.

W radomskie obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności włączają się różne instytucje, placówki kultury, organizacje czy stowarzyszenia. Jedną z głównych atrakcji tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności będzie w Radomiu - szósta edycja gry miejskiej "Bookujemy Radom"

- Ta szansa na zdobycie za darmo książek – dodaje Puton. - Ma zachęcić radomian do mobilności. Będzie trwać przez cały weekend. Na facebooku biblioteki będą opublikowane zagadki. Część z nich przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna, a część Miejski Zakład Komunikacji. Trzeba będzie wykazać się m.in. dobrą znajomości topografii miasta, bo vouchery uprawniające do odbioru książek będą poukrywane nie tylko w centrum miasta, ale też w innych dzielnicach - dodaje.

Poza grą miejska odbędą się również wyprawa rowerowa „Jazda z miasta” i „Emdekowska Frajda Rowerowa”. W niedzielne popołudnie będzie można się wybrać na dzień otwarty do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Swoje stanowisko będzie tam miała między innymi mazowiecka drogówka.

