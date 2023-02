Trzeci odcinek trasy N-S w Radomiu powstanie w ograniczonym zakresie 28.02.2023 11:31 Zmiana planów w związku z budową radomskiej trasy N-S. Ważna arteria, która miała odciążyć ruch drogowy w centrum miasta może nie powstać zgodnie z założeniami. Chodzi o trzeci odcinek trasy, biegnący od ronda Zapały do ulicy Energetyków.

1 Budowa III odcinka trasy N-S podzielona na dwa etapy (autor: Google Maps)

- Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy - mówi wiceprezydent Radomia, Mateusz Tyczyński. - To kompromisowe rozwiązanie nazwaliśmy roboczo etapem 3A. Trasa N-S wykonana w 2024, a rozliczona w 2025 roku skończy się na łącznicy z ulicą Struga i Kozienicką - dodaje.

Aneks na budowę drugiego etapu może zostać podpisany do końca stycznia 2024 roku.

- Ceny szaleją i znalezienie funduszy może być trudne - podkreśla Tyczyński. - Czy będzie to możliwe ze względów finansowych, to zobaczymy. Szansa na to, żeby zrealizować cały etap 3A i 3B trasy N-S według mnie się oddala - mówi.

Budowa pierwszego etapu ostatniego odcinka trasy N-S ma się rozpocząć w ciągu kilku miesięcy. Termin zakończenia prac to koniec 2024 roku.

Źródło: RDC Autor: AA