Poszerzenie granic Radomia. Konsultacje społeczne jeszcze przed świętami?

Jeszcze przed świętami powinny rozpocząć się konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia administracyjnych granic Radomia. Do terytorium miasta miałyby dołączyć tereny, które należą dziś do trzech sąsiednich gmin — Jedlni Letniska, Kowali i Jastrzębi. W sumie to ponad 180 hektarów. Władze Radomia chcą, by granice administracyjne miasta zmieniły się od 1 stycznia 2026.