Jakie są ceny węgla w Radomiu w tym sezonie? [SPRAWDZAMY] Anna Orzeł 08.12.2024 10:19 Od 1200 złotych za tonę rozpoczynają się w tym roku ceny węgla w Radomiu. Ostateczny koszt surowca zależy m.in. od jego pochodzenia i wartości opałowej. Węgiel na sprzedaż oferuje również radomski samorząd. Jak jednak mówi sekretarz miasta Rafał Górski, w Radomiu zasady wolnego rynku nie mają zastosowania.

Ile za tonę węgla w 2024? (autor: Pixabay)

W Radomiu tonę węgla można kupić w tym roku od 1200 złotych. Najtańszy jest miał węglowy, dużo więcej trzeba zapłacić np. za pakowany w worki ekogroszek.

Opał oferują nie tylko składy, ale też radomski samorząd. Tu kolejek jednak nie ma, bo... jest drożej.

– Po akcji interwencyjnej sprzedaży węgla, którą polski rząd uruchomił w 2022 roku, w Radomiu zostało około 330 ton węgla. My dalej próbujemy go sprzedać, dlatego też na stronach miejskich pojawiło się ogłoszenie, proponowana przez nas cena to 1580 zł za tonę. Cena ta wynika z tego, że nie możemy tego węgla sprzedać taniej, niż sami go kupiliśmy – mówi sekretarz miasta Rafał Górski.

Co ważne, węgiel kupiony od miasta trzeba odebrać we własnym zakresie. Składy opału zaś surowiec powyżej tony dowożą za darmo.

