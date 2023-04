Za 10 dni pierwszy samolot odleci z lotniska w Radomiu. Czy wszystko jest gotowe? Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.04.2023 14:27 Za 10 dni pierwszy samolot odleci z radomskiego lotniska. 28 kwietnia w piątek o godzinie 13:30 LOT zabierze pasażerów do Rzymu, a wieczorem do Paryża. Dyrektor lotniska Warszawa-Radom zapewnia, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik.

Czy lotnisko w Radomiu jest gotowe na otwarcie? (autor: Lotnisko Warszawa-Radom)

W piątek 28 kwietnia z nowo powstałego lotniska Warszawa-Radom odleci pierwszy samolot. Będzie to lot do Rzymu. Dzień wcześniej zaś na lotnisko przyleci samolot z Paryża.

– Lotnisko jest już przygotowane do przyjęcia pierwszych pasażerów. Trwają ostatnie prace adaptacyjne na lokalach handlowych i usługowych zlokalizowanych w terminalu. Niebawem zacznie się towarowanie tych lokali. Przygotowujemy też sam terminal na przyjęcie pasażerów, sprzątając go. Przetestowaliśmy również nasze systemy i procedury. W tej chwili wprowadzamy jeszcze drobne poprawki po to, żeby pasażerom na lotnisku było wygodnie – informuje dyrektor lotniska Warszawa-Radom Grzegorz Tuszyński.

Skąd z lotniska w Radomiu?

Z kolei rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont dodaje, że nasz narodowy przewoźnik to wciąż jedyna linia lotnicza, która będzie obsługiwać z Radomia regularne linie lotnicze.

– Jeśli chodzi o trasy regularne, to mamy Paryż, Rzym, grecką Prewezę czy Tiranę. Nowością ogłoszoną przed świętami jest Warna, bardzo popularna wśród polskich turystów podróżujących do Bułgarii – mówi Dermont.

Wycieczki z Radomia oferuje kilka różnych biur podróży, a w kierunki czarterowe będą uruchamiane, biorąc pod uwagę popularność wybranych miejsc.

– Jeśli chodzi o kierunki czarterowe, to tutaj możemy spodziewać się większej elastyczności, ponieważ biura podróży dostosowują ofertę do zainteresowania rynku i z pewnością w ofercie wakacyjnej pojawią się najpopularniejsze destynacje wakacyjne w regionie Morza Śródziemnego, czyli Turcja, Grecja i Tunezja – wylicza Dermont.

Praca na lotnisku w Radomiu

Pod koniec marca na lotnisku zostały przeprowadzone testy pasażerskie. Brała w nich udział m.in. obsługa lotniska i pasażerów. Finalnie jest w niej ok. 400 osób.

– Obecnie nasza etatyzacja kształtuje się na poziomie około 160 osób zatrudnionych w PPL na radomskim lotnisku. W ogóle zaś osób związanych z obsługą pasażerów na dzień uruchomienia lotniska, biorąc pod uwagę wszystkich innych dostawców i podmiotów, które tutaj funkcjonują, to będzie około 400 osób – mów Tuszyński.

Połączenia autobusowe z lotniskiem w Radomiu

Pasażerów z Warszawy na lotnisko w Radomiu zawiozą specjalne linie autobusowe. To opcja dla tych, którzy nie będą chcieli jechać samochodem lub koleją.

– Uruchamiamy specjalne połączenia autobusowe pod sam terminal lotniska Warszawa-Radom. Z centrum Warszawy będą kursowały specjalne shuttle busy skorelowane z siatką połączeń lotniczych. Pozwoli to dotrzeć naszym pasażerom na lotnisko z odpowiednim zapasem czasu na odprawę – zapewnia Dermont.

To jednak nie wszystko. Pasażerów z Warszawy na terminal w Radomiu dowiezie też Neobus.

– Modyfikujemy rozkład jazdy i przewoźnik neobusa, podróżując na trasie z Warszawy Zachodniej w kierunkach południowych (Rzeszów, Sanok, Polańczyk, przejście graniczne w Medyce), będzie przejeżdżał przez lotnisko Warszawa-Radom, zatrzymując się w okolicy terminala na lotniskowym dworcu autobusowym – mówi Tuszyński.

Miasto Radom przygotowane na lotnisko

Na inaugurację połączeń lotniczych z Radomia gotowe są też władze miasta.

Pasażerów na lotnisko dowiozą dwie linie autobusowe – 5 i 14. Pierwsza dowiezie podróżnych z dworca głównego PKP w 12 minut , druga w 20.

Jak twierdzi wiceprezydent miasta Mateusz Tyczyński, taka obsługa komunikacyjna na początek jest wystarczająca.

– W ocenie naszej i naszych partnerów z portu lotniczego Warszawa-Radom i PPL obsługa komunikacyjna jest absolutnie wystarczająca. Jesteśmy też gotowi do rozmowy zwiększaniu częstotliwości czy dokładaniu kursów, ale w momencie, gdy lotnisko będzie rosło – zapewnia.

Gruntowna przebudowa lotniska w Radomiu zaczęła się w 2019 roku. Wydłużona została droga startowa, zmodernizowane płyty postojowe i rozbudowany terminal pasażerski. Zbudowano także dużą strefę komercyjną z puntami gastronomicznymi i pasażem handlowym.

Historia lotniska w Radomiu

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł.

Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom lotnisko kupiło PPL i wybudowało je prawie od nowa.

Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Port powstał z myślą głównie o przewoźnikach niskokosztowych i czarterowych.

