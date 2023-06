Loty czarterowe z Radomia od soboty. Znamy kierunki nowych połączeń RDC 02.06.2023 20:26 Nowe kierunki wakacyjne z lotniska Warszawa-Radom od soboty 3 czerwca. Do dotychczasowych lotów dołączą wówczas loty czarterowe. Jak mówi rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych, czerwiec będzie szczególnym miesiącem dla radomskiego lotniska.

Nowe loty z Radomia (autor: Piotr Bożyk/Lotnisko Warszawa-Radom)

Od soboty 3 czerwca do dotychczasowych lotów z lotniska Warszawa-Radom dołączą loty czarterowe. O szczegółach mówi Radiu dla Ciebie rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.

– 3 czerwca odleci pierwszy samolot do Antali w Turcji, 11 czerwca do Tirany w Albanii, 16 czerwca do Prewezy w Grecji i 20 czerwca do Warny w Bułgarii – podaje.

Ponadto od 11 czerwca łatwiej będzie dostać się pasażerom z Warszawy do Radomia koleją.

– Pojawią się szybsze przejazdy między Warszawą a Radomiem, część pociągów będzie osiągała na tej trasie prędkość 160 kilometrów na godzinę, to jest sześć z dziesięciu maszyn, które będą dostępne, a dzięki temu w praktyce podróż będzie znacznie krótsza – podaje Dermont.

Lotnisko w Radomiu działa od 27 kwietnia. Od czasu inauguracji połączeń lotnisko obsłużyło ok. 9 tys. pasażerów.

